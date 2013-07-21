گزارش حادثه 22 بهمن قم در فراکسیون رهروان ولایت بررسی شد/ درخواست رئیس کمیسیون امنیت ملی 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت امروز یکشنبه 30 تیرماه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اکثریت اعضا برگزار شد.



در این جلسه احمدرضا دستغیب دبیر کارگروه‌های تعامل فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با دولت منتخب گزارشی از روند تشکیل کارگروه‌ها و ادامه مسیر حرکت تا زمان معرفی کابینه و پس از آن در جریان رای اعتماد گزارشی ارائه کرد و مقرر شد که پس از معرفی کابینه دولت جدید، کارگروه‌های تخصصی نظر نهایی خود را به مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ارائه کنند.



همچنین در این جلسه علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی از روند نهایی شدن گزارش کمیته بررسی حادثه 22 بهمن قم ارائه کرد.



رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که این گزارش با تلاش کمیته تحقیق، صرف صدها ساعت وقت و با تشکیل جلساتی با همه نهادها، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، مسئولان ارشد امنیتی استان قم، شاهدان عینی، بررسی‌های میدانی آماده شده و پس از ساعت‌ها بحث و بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسیده و باید در صحن مجلس قرائت شود.



بر اساس این گزارش در پایان این جلسه تحولات منطقه‌ای به ویژه حوادث مصر مورد بررسی قرار گرفت و درباره تشکیل کابینه دولت جدید مقرر شد که فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با درک عمیق شرایط کشور و شعارهای داده شده از سوی رئیس جمهور منتخب برمبنای اعتدال گرایی با دکتر روحانی بیشترین همکاری را داشته باشد.

