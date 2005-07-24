كسري بودجه ايران تا پايان سال 2005 به 12 ميليارد دلار مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، كسري بودجه رسمي ايران تا پايان سال 2005 به 12.5 ميليارد دلار خواهد رسيد، كه افزايشي دو برابر نسبت به رقم سال گذشته نشان مي دهد.

بر پايه اين گزارش، كسري بودجه رسمي ايران در سال 2004 برابر با شش ميليارد دلار بوده است.

بر اساس اين گزارش، كسري بودجه ايران تا پايان سال جاري ميلادي به 7.1 درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد رسيد، و اين در حالي است كه كسري بودجه ايران در سال 2004 برابر با 4.1 درصد توليد ناخالص داخلي ايران بود.

با اين وجود، اكونوميست پيش بيني مي كند كه تراز ناخالص بودجه ايران در سال 2005 با مازادي هشت ميليارد دلاري روبرو باشد.

اكونوميست همچنين پيش بيني كرده است، كسري بودجه رسمي ايران در سال 2006 به 15 ميليارد دلار افزايش يابد.

بنابر پيش بيني اين مؤسسه ايران تا سال 2009 نيز كماكان با كسري بودجه روبرو خواهد بود.

اين گزارش حاكي است، نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي ايران طي شش سال گذشته 10 برابر شده است.

بر اين اساس، در حاليكه نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2000 برابر با 0.7 درصد بود، اين رقم تا سال 2005 به بيش از هفت درصد رسيده است.