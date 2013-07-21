ارزش گمرکی 3 مدل خودروی وارداتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران اعلام کرد: دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک جمهوري اسلامي ايران در اجراي تبصره 6 قانون خودرو ارزش گمركي اتوبوس‌هاي شهري مدل اسكانياي سال 2013 را اعلام كرد.

ارزشگذاري اين خودروها در كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده و جهت اجرا به كليه گمركات اجرايي كشور ابلاغ شده است. اين گزارش حاكي است، اين بخشنامه دو مدل اتوبوس شهري اسكانيا سال 2013 ساخت سوئد را شامل مي‌شود كه بخشنامه ياد شده از سوي كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ شده است.

همچنین در خبر دیگری آمده است: ارزش گمركي دو مدل خودروي سواري جيلي (GEELY) سال 2013 ساخت چين و سواري جي 5 (G5) چيني سال 2013 اعلام شد. اين اقدام در اجراي تبصره 6 قانون خودرو توسط كميته مشترک گمرک جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذيرفته است و دو مدل خودروي سواري جيلي (GEELY) سال 2013 و سواري جي 5 (G5) چيني سال 2013 را شامل مي‌شود.