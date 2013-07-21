کمبود تخت بستری در گلستان/ ثبت کمترین میزان عمل سزارین در بیمارستان گنبد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نصرتی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، رایگان بودن و خدمات با کیفیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی را یکی از دلایل مراجعه زیاد بیمه شدگان و شهروندان به این مراکز دانست.

وی دلیل شلوغی و تراکم بالای مراکز درمانی ملکی را ارائه خدمات خوب و استقبال بیمه شدگان از این خدمات دانست و همچنین با توجه به اینکه طی یکسال گذشته 150 هزار نفر بیمه شده افزایش یافته و از طرفی مکلف به پذیرش کلیه بیماران و نه فقط بیمه شدگان هستیم.

وی در خصوص پذیرش داروهای در تعهد سازمان نیز گفت اخیراً سازمان تأمین اجتماعی جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم 150 قلم داروی جدید را تحت پوشش حمایتی خود آورده است و 95 تا 100 درصد هزینه آن را بویژه در برخی از بیماران خاص پرداخت می کند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان درمان غیرمستقیم و مؤسسات تشخیصی و درمانی طرف قرارداد را مکمل بخش مستقیم دانست و از بیمه شدگان درخواست کرد که در مواقعی که مراکز ملکی بدلیل ازدحام یارای ارائه خدمات را ندارند از این مؤسسات طرف قرارداد استفاده نمایند .

نصرتی ضمن معرفی دو بیمارستان و شش درمانگاه استان که مورد استفاده 700 هزار نفر بیمه شدۀ استان قرار می گیرند گفت : ما با تمام توان علاوه بر ارائه خدمات درمانی با کیفیت به بیمه شدگان استان بدنبال توسعه مراکز درمانی نیز هستیم و امیدواریم 200 تختی که با افتتاح طرح های توسعه ای دو بیمارستان استان در دهۀ فجر سالجاری انجام می شود بتوانیم ظرفیت تختهای بستری که یکی از مشکلات عمدۀ بیماران بوده را نزدیک به 100 درصد افزایش داده و به 500 تخت برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات درمانی غیرمستقیم اشاره کرد و گفت : با 23 بیمارستان دولتی، ارتش و خصوصی و بیش از 1200 مؤسسه خوشنام درمان سرپایی اعم از کلینیکی ، پاراکلینیکی و داروخانه قرارداد همکاری داریم.

دکتر نصرتی بودجه درمان استان را در سالجاری، 135 میلیارد تومان ذکر کرد که از مجموع بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودجه کل سازمان تأمین اجتماعی در کشور به این استان تعلق گرفته است.

ثبت کمترین میزان عمل سزارین در گنبدکاووس

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گلستان به کلکسیونی از اولین ها که نتیجه مدیریت مشارکتی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گلستان و همکاری ستاد مرکزی سازمان و مراجع استانی است اشاره کرد.

وی افزود: کمترین میزان سزارین در کشور در بین تعداد هزار بیمارستان دولتی، خصوصی و سازمانی در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بدست آمده است که نتیجه زحمات سه گروه است و جای قدردانی دارد.

نصرتی اظهار داشت: متوسط سزارین در کشور بالای 50 درصد است و در دنیا بین 5 تا 15 درصد است و بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) موفق شد برای اولین بار در کشور این رقم را در 7/17 درصد به ثبت برساند و باعث شد که وزیر بهداشت علاوه بر اعلام این خبر به مجامع جهانی، لوح و تندیس ویژه نیز به این بیمارستان اعطا کرد.

وی گفت: اخذ لوح دوستدار مادر از بین 1000 بیمارستان در کل کشور توسط بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) گنبدکاووس و قرار گرفتن در بین 8 بیمارستان برتر کشور از این لحاظ و اخذ لوح و تندیس ویژه و اخذ رتبه اول بهره وری نیروی انسانی در کشور توسط مجموعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان از دیگر افتخارات است.