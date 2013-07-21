عدم وجود ساختارهای لازم در فارس نشان از کم کاری نمایندگان مجلس نیست

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در داخل این استان ساختارهای لازم، هماهنگی و توانایی وجود ندارد، افزود: فارس بر خلاف دیگر استانها که مسائل داخلی را خودشان و مباحث خارج از استان را به نمایندگان مجلس می سپارند ما باید در مرحله اول مسائل داخل استان را برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: نمایندگان استان فارس تمامی تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت فارس انجام می دهند اما عدم هماهنگی لازم در داخل استان فارس باعث می شود که تمامی این زحمت ها بدون نتیجه باشد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعطیل شدن کارخانجات به نمایندگان مجلس ربطی ندارد، افزود: تعطیل شدن برخی از کارخانجات استان فارس مربوط به این دوره و یا دوره گذشته مجلس شورای اسلامی نیست بلکه چندین سال پیش انجام شد.

قادری تاکید کرد: ساختاری جدی و یا بخش خصوصی فعال باید در استان فارس وجود داشته باشد که تلاش نمایندگان در خارج از استان با حمایتهای داخل استانی همراه شود تا نتیجه مثبت به دست بیاید.

وی ادامه داد: تمامی جاده ها، خطوط ریلی و... از جمله موفقیت های نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی است که البته دیگران باید نتیجه فعالیت های خود را اعلام کنند.