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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

با صدور بیانیه‌ای/

دفتر تبلیغات اسلامی قم حمله به حرم حضرت زینب(س) را محکوم کرد

دفتر تبلیغات اسلامی قم حمله به حرم حضرت زینب(س) را محکوم کرد

قم - خبرگزاری مهر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای،حادثه تروریستی حمله به بارگاه ملکوتی و مطهر حضرت زینب‌ کبری(س) را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آمده است: حمله بی شرمانه به بارگاه ملکوتی و مطهر حضرت زینب (س) و تخریب بخشی از حرم مطهر موجب تاسف و تاثر فراوان گشته و قلب میلیون ها مسلمان عاشق اسلام و پیامبر اعظم (ص) را جریحه دار نمود.

اهانت به اماکن مقدس، بیانگر درماندگی نظام سلطه در برابر بیداری اسلامی است

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: اهانت به اماکن مقدس، بیانگر درماندگی نظام سلطه در برابر جریان بزرگ بیداری اسلامی است و کیست که نداند این اقدامات نفرت انگیز و خلاف حقوق بشر با طراحی و حمایت مدعیان دفاع از حقوق بشر و در راستای ایجاد تفرقه و نزاع مذهبی در میان مسلمانان به وقوع می پیوندد.

در بخش پایانی این بیانیه یادآور شده است: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن محکومیت این اقدام تروریستی و تسلیت به امت اسلامی سراسر جهان اسلام و به ویژه رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و علمای جهان اسلام، وحدت و اتحاد و اقدامات هم افزای علماء و امت اسلامی سراسر جهان اسلام را در قبال این اهانت ها ضروری می داند.
 

کد مطلب 2101539

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