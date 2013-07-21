ایجاد ۱۶ منطقه حفاظت شده دریایی در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین شادی افزود: با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، ایجاد و ارتقای سطح حفاظتی ۱۶ منطقه ساحلی- دریایی در دستور کار کمیته فنی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت قرار گرفته است.

به گفته وی، در نگرش جدید از مفهوم حفاظت، این مناطق با فعال کردن قابلیت های مختلف و عرضه خدمات گسترده، حاشیه امنیت نیرومندی را در رقابت با سایر استفاده های ممکن و اقتصادی برای خود فراهم می کنند.

شادی اظهار داشت: با چنین هدفی این مناطق را دیگر نمی توان منابع بدون استفاده، معطل و سرمایه های راکدی به حساب آورد که باید با بهره کشی فیزیکی از آن ها فواید اقتصادی ملموس تری کسب کرد. این مسأله با توجه به کارکردها و تهدیدهای نواحی ساحلی – دریایی بسیار مهم تر و ضروری تر به نظر می رسد.

به گزارش مهر، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی این سازمان مناطق پیشنهادی بعنوان مناطق حفاظت شده دریایی را به شرح زیر اعلام نکرد:

۱- منطقه مصب رودخانه حفاظت شده گرگانرود

۲- منطقه پناهگاه حیات وحش ساحلی دریایی گمیشان

۳- منطقه حفاظت شده ساحلی – دریایی کچو در شرق چابهار

۴- منطقه حفاظت شده خلیج گواتر در ضلع جنوب شرقی منطقه حفاظت شده گاندو

۵- منطقه حفاظت شده ساحلی – دریایی تنگ

۶- منطقه حفاظت شده ساحلی – دریایی پزم

۷- منطقه حفاظت شده مرجان های دریایی خلیج چابهار در استان سیستان و بلوچستان

۸- پارک ملی ساحلی – دریایی دارا در استان خوزستان

۹- منطقه حفاظت شده ساحلی – دریایی جزیره هرمز در شرق جزیره هرمز

۱۰- منطقه حفاظت شده ساحلی – دریایی قشم

۱۱- منطقه حفاظت شده ساحلی- دریایی هنگام

۱۲- منطقه حفاظت شده ساحلی – دریایی جزیره لارک

۱۳- منطقه حفاظت شده دریایی کیش در سواحل جنوب شرق کیش

۱۴- منطقه حفاظت شده دریایی جزیره هندورابی در استان هرمزگان

۱۵- پناهگاه حیات وحش تالاب استیل عباس آباد در استان گیلان خ

۱۶- منطقه حفاظت شده رودخانه چشمه کیله در استان مازندران