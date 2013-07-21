احداث اردوگاه کاردرمانی گلستان 330 میلیارد ریال هزینه دارد 

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا جمشيدي ظهر یکشنبه در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت: اين اردوگاه که سال گذشته در زميني به مساحت 35 هکتار در شهرستان علي اباد کتول کلنگ زني شد هم اکنون در مرحله بتون ريزي و نصب اسکلت فلزي قرار دارد که طبق برآوردها تا 45 روز ديگر اسکلت فلزي نصب و عمليات اجرايي آن ادامه خواهد يافت.

وي با بيان اينکه اعتبار کلي احداث و تجهيز اين مجموعه 33 ميليارد تومان است افزود : براي تسريع در روند احداث اين اردوگاه طي تفاهم نامه اي، ادامه عمليات اجرايي احداث اردوگاه ماده 42 بصورت کلي به قرارگاه خاتم الانبيا واگذار شده است و اميدواريم در آينده اي نزديک، گلستان هم در کنار چهار استان ديگري که در کشور داراي مرکز کار درماني و حرفه آموزي معتادان و مجرمان مواد مخدر هستند قرار بگيرد.

وي ادامه داد : از ابتداي سال تا کنون طي برگزاري سه جلسه شورا 16 مصوبه و طي برگزاري 33 جلسه فرعي در شهرستانها 198 مصوبه داشته ايم ، همچنين 5 بازديد از مناطق آلوده توسط دبيرخانه شورا و 10بازديد از نقاط آلوده در شهرستانها توسط فرمانداريها صورت گرفته است.

معاون استاندار با اعلام دستگيري 150 نفر معتاد مشمول ماده 16 از ابتداي سال گفت : از اين تعداد 50 نفر همچنان در مرکز درمان اجباري توسکستان نگهداري مي شوند و بقيه مراحل بازپروري خود را طي کرده و مرخص شده اند.

وي با بيان اينکه اطلاعات و آدرس افراد ترخيص شده از مرکز توسکستان در اختيار دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان قرار دارد ، تصريح کرد: طي ماههاي گذشته براي 110 نفر از خانواده هاي اين افراد از طريق ستاد ، کمکهايي شامل سبد کالا و ارزاق در نظر گرفته شده و ما در حد توانمان در مواقع لزوم از اين افراد حمايت خواهيم کرد.

جمشيدي در ادامه از توسعه روند درمان در مراکز ترک اعتياد استان با تنتور اپيوم ( شربت ترياک ) خبر داد و گفت : در حال حاضر با توجه به محدوديت ها و کمبود هايي که در اين زمينه داريم 70 مرکز ترک اعتياد در استان از اين دارو استفاده مي کنند که براي متقاضيان درمان ، نتايج مثبتي را بدنبال داشته است.

اقدام جهادي و انقلابي در مبارزه با مواد مخدر راهگشاست

استاندار گلستان با بيان اينکه در مبارزه با مواد مخدر فقط اقدامات جهادي و انقلابي راه گشاست گفت : حتي يک لحظه کوتاهي و مسامحه از مبارزه با مواد مخدر خسارتهاي بزرگي را بر کشور وارد مي کند.

قناعت اظهار داشت: اگر حوزه پيشگيري مبارزه با مواد مخدر فعالتر شود شاهد خسارتهاي سنگين درمان نخواهيم بود.

وي با بيان اينکه مسئولان قضايي و اجرايي و انتظامي استان عزم و اراده مصممي براي مبارزه با مواد مخدر دارند تصريح کرد : امروز مبارزه با مواد مخدر عزم و اراده اي فراتر از ضوابط و مقررات را طلب مي کند .

رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گلستان گفت: هماهنگي و وحدت رويه اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گلستان بسياري از مشکلات را برطرف کرده است.

قناعت تأکيد کرد: کميته فرهنگي و پيشگيري و دبيرخانه شورا در آستانه سال تحصيلي جديد دانشگاهها، با برگزاري کارگاههاي آموزشي برنامه مدوني براي آشنايي اساتيد و دانشجويان با مضرات مواد مخدر بويژه از نوع صنعتي تهيه کنند.

استاندار گلستان افزود : انتظار اين است که هرچه سريعتر با همت فرمانداران و شهرداران وضعيت نقاط آلوده به نقطه مطلوبي برسد و اين موضوع در دستور کار کميته مبارزه و مقابله قرار داشته باشد و بازديدهايي از اين مناطق نيز بصورت مدون انجام گيرد.

وي با اشاره به اينکه نيروي انتظامي در حوزه کشفيات بسيار موفق عمل کرده گفت : انتظار اين است که دستگاههاي امنيتي و انتظامي اين روند را به همين صورت ادامه دهند و اميدواريم با جديت و شدت بيشتري اين روند خوب و مثبتي که وجود دارد ادامه پيدا کند.