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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

با تصویب مجلس؛

نحوه انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مشخص شد

نحوه انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مشخص شد

طبق مصوبه امروز مجلس هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از 7 نفر، سه نفر از صنوف تولیدی - خدماتی - فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و با تصویب هیات عالی نظارت تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شوای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس جزئیات دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به تصویب رساندند.

بر این اساس مقرر شد ماده 43 قانون به شرح ذیل اصلاح و متن ذیل به صدر تبصره 2 آن الحاق شود.

در این ماده اضافه می شود: هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از 7 نفر شامل 3 نفر از صنوف تولیدی - خدماتی - فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رای مخفی اتاق اصناف ایران برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت  از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.

متن الحاقی به صدر تبصره 2 نیز به این شرح است: اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.

کد مطلب 2101559

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