اولین جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 15 روز پس از انتخاب تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شوای اسلامی در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی مفاد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد ماده 44 این قانون به شرح ذیل اصلاح شد.

در ماده 44 اصلاح شده آمده است ظرف 15 روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیات تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کنند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام می گردد تشکیل می شود.