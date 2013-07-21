  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

با تصویب نمایندگان؛

اولین جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 15 روز پس از انتخاب تشکیل می شود

اولین جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران 15 روز پس از انتخاب تشکیل می شود

طبق مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون نظام صنفی 15 روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران این هیات تشکیل جلسه داده و رئیس ، دو نایب رئیس ، یک دبیر و یک خزانه دار را انتخاب می کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شوای اسلامی در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی  مفاد دیگری از این لایحه را تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد ماده 44 این قانون به شرح ذیل اصلاح شد.

در ماده 44 اصلاح شده آمده است ظرف 15 روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیات تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می کنند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام می گردد تشکیل می شود.

کد مطلب 2101566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها