296 هزار نفر ساعت در موسسات کارآموزی فنی و حرفه ای آزاد کردستان آموزش دیدند

سید جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی در راستای رسیدن به هدف و استفاده از ظرفیت های موجود یکی از اولویت های کاری است.

وی افزود: خلاقیت، دانش و مهارت موسسین آموزشگاه ها موجب رشد و پویایی هر چه بیشتر بخش غیر دولتی در حوزه آموزش های مهارتی است.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان ادامه داد: خوشبختانه در سه ماهه نخست سال جاری هزار و 612 نفر از کارآموزان موسسات کارآموزی آزاد معادل 296 هزار و 890 نفر ساعت در آموزشگاه های آزاد استان آموزش دیدند.

احمدی یادآور شد: از این تعداد هزار و 157 نفر از بانوان معادل 233 هزار و 919 نفر ساعت و 455 نفر از آقایان معادل 64 هزار و 586 نفر ساعت آموزش های مهارتی را در موسسات کارآموزی آزاد فرا گرفتند.

وی با بیان اینکه تعداد کل آموزشگاه های آزاد در سطح استان 94 آموزشگاه است، بیان کرد: تعداد موافقتنامه های صادره سه ماهه نخست سال جاری 17 فقره است و همچنین 20 کارت مریبگری 11 کارت مدیریت و چهار پروانه تاسیس در سه ماهه نخست سال جاری صادر شده است.