برداشت270 هزار تن محصول از باغات کردستان/سرمازدگي بهاره30 هزار تن محصول را از بين برد

اردشیر پورحبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ميزان برداشت ميوه از سطح باغات استان كردستان، اظهار داشت: از 36 هزار هکتار باغ در استان کردستان پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت 270 هزار تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه میزان برداشت نسبت به سال قبل سه درصد افزایش داشته است، افزود: عمده محصولات باغی استان کردستان را محصولات توت فرنگی تشکیل می دهد که برداشت آن به اتمام رسیده و از دو هزار و 245 هکتار زمین 30 هزار تن توت برداشت شده است و نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

مدیر امور باغبانی استان کردستان گفت: محصولات آلبالو و گیلاس استان نیز 10 هزار و 500 تن بود که از هزار و 795 هکتار زمین برداشت شده و 12 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و برداشت آن نیز به اتمام رسیده است.

پورحبیبی در ادامه بیان کرد: محصول زردآلوی استان نیز در هزار و 770 هکتار زمین سطح کشت نزدیک به شش هزار و 500 تن بوده که به دلیل سرمای دیررس بهاره 51 درصد آن از بین رفته است.

وی عنوان کرد: محصولات هلو و شلیل استان نیز 28 هزار تن بوده که در دو هزار و 294 هکتار زمین کشت شده و پیش بینی می شود 9 درصد نسبت به سال قبل افزایش تولید داشته باشد و تا شهریور ماه نیز برداشت آن ادامه داد.

مدیر امور باغبانی استان کردستان اعلام کرد: در دو هزار و 969 هکتار باغ سیب کردستان نیز 40 هزار تن محصول برداشت می شود و 12 درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل دارد.

پورحبیبی با بیان اینکه 16 گونه انواع محصولات باغی در استان کردستان کشت می شود، ادامه داد: پیش بینی می شود 111 هزار تن انگور از 12 هزار و 776 هکتار تاکستان استان تا پایان مهر ماه برداشت شود و احتمالا پنج درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل دارد.

وی عنوان کرد: در هفت هزار و 315 هکتار باغ گروه هم پیش بینی می شود 26 هزار تن محصول تولید شود و نسبت به سال قبل نیز چهار درصد افزایش تولید دارد که برداشت آن شهریور ماه آغاز می شود.

مدیر امور باغبانی استان کردستان افزود: 50 درصد از محصولات توت فرنگی، هلو و شلیل و 60 درصد از محصول گردوی استان به استان های همجوار و تهارن و اصفهان صادر می شود.

پورحبیبی با بیان اینکه استفاده از بسته مناسب طول عمر محصولات و در نتیجه سودهی را افزایش می دهد، ادامه داد: به علت بارندگی در فصل برداشت توت فرنگی نزدیک به 15 درصد از این محصول از بین رفت ولی در کل پیش بینی ها برای برداشت 270 هزار تن محصول وجود دارد.

وی بیان کرد: کارگاه های محلی تولید مربا در استان وجود دارد که اگر کارخانه های بزرگ تولید انواع محصولات در این استان وجود داشت درصد کمتری از خراب می شد چرا که 30 هزار تن از محصولات امسال به دلیل سرمای دیررس بهاره از بین رفته است.

مدیر امور باغبانی استان کردستان در پایان یادآور شد: یک سوم باغات استان کردستان در شهر سنندج وجود دارد چیزی معادل 10 هزار هکتار و بعد از آن در شهرستان های کامیارن و مریوان بیشترین میزان سطح زیر کشت باغات استان وجود دارد.