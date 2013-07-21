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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

رسولی اعلام کرد:

معافیت مالیاتی مناطق آزاد به شرط اخذ مجوز فعالیت و ارائه اظهارنامه مالیاتی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد به شرط اخذ مجوز فعالیت و ارائه اظهارنامه مالیاتی

تبریز - خبرگزاری مهر : مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی کسب مجوز فعالیت از منطقه آزاد ارس و ارائه اظهارنامه مالیاتی جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی مناطق آزاد را دو شرط بهره مندی از مزیت های مناطق آزاد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رسولی ظهر یکشنبه در جمع بازاریان و تجار منطقه آزاد ارس اظهار داشت : آخرین فرصت تسلیم اظهار نامه مالیاتی پایان تیر ماه جاری است.

وی معافیت 20 ساله از مالیات برای فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ارس را مزیت مهمی برای توسعه دانست و افزود: تجار، بازرگانان، بازاریان، اصناف و کسبه و هر صنف و فعال اقتصادی دیگر در صورت رعایت هر دو شرط اجازه بهره مندی از معافیت 20 ساله از مالیات را خواهند داشت.

رسولی گفت: همکاران اداره کل مالیاتی در سراسر استان تا زمان افطار آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی هستند.

وی اظهار داشت: ما مشتاق بهره مندی همگان از معافیت مالیاتی هستیم و در این راستا اهالی بازار و صاحبان اصناف یکدیگر را از این فرصت ناب آگاه کنند.

کد مطلب 2101572

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