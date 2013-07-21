معافیت مالیاتی مناطق آزاد به شرط اخذ مجوز فعالیت و ارائه اظهارنامه مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رسولی ظهر یکشنبه در جمع بازاریان و تجار منطقه آزاد ارس اظهار داشت : آخرین فرصت تسلیم اظهار نامه مالیاتی پایان تیر ماه جاری است.

وی معافیت 20 ساله از مالیات برای فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ارس را مزیت مهمی برای توسعه دانست و افزود: تجار، بازرگانان، بازاریان، اصناف و کسبه و هر صنف و فعال اقتصادی دیگر در صورت رعایت هر دو شرط اجازه بهره مندی از معافیت 20 ساله از مالیات را خواهند داشت.

رسولی گفت: همکاران اداره کل مالیاتی در سراسر استان تا زمان افطار آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی هستند.

وی اظهار داشت: ما مشتاق بهره مندی همگان از معافیت مالیاتی هستیم و در این راستا اهالی بازار و صاحبان اصناف یکدیگر را از این فرصت ناب آگاه کنند.