890 درخواست ثبت اختراع در خردادماه/ ثبت 250 اختراع در 30 روز

محمد حسن كياني در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: بر اساس آخرين آمارها در خردادماه سال جاري 2977 درخواست علائم تجاري به اين اداره كل واصل شده كه از اين تعداد بعد از بررسي ها تاكنون 514 درخواست ژذيرفته شده است.

همچنين در آخرين ماه از فصل بهار تعداد درخواست ثبت طرح هاي صنعتي هم 340 مورد بوده كه كميته تخصصي بررسي طرح هاي صنعتي 193 طرح را براي ثبت اعلام كرده اند.

مديركل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد: در 30 روز خردادماه سال جاري 891 اختراع براي ثبت نهايي واصل شد كه در نهايت 253 اختراع تائيديه نهايي را براي ثبت كسب كرده اند.