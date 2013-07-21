به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی، ضمن محکومیت حمله خمپاره ای به حرم حضرت زینب(س)، اظهار داشت: این حمله یادآور جنایت یزیدیان و هتک حرمت به خاندان اهلبیت(ع) است.

وی با اشاره به تعرض مرقد حجر بن عدی از صحابی حضرت رسول(ص) و امیرالمومنین(ع) در ماه های گذشته، تصریح کرد: این جنایت و حملات مشابه نشان می دهد، کسانی که مبادرت به این اعمال می‌کنند، هیچ گونه حرمتی برای اماکن مذهبی و مقدس قائل نیستند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: این گروه‌های منحرف به دنبال محو آثار ارزش اسلامی و مقدس مسلمانان هستند و برای آن ها فرقی نمی کند که چه کسی باشد.

مجامع بین المللی حمله به حرم حضرت زینب (س) را محکوم کنند

وی با تاکید بر محکومیت مجامع بین المللی در قبال حمله خمپاره ای به حرم حضرت زینب(س)، گفت: مسلمانان، آزاد اندیشان، مدعیان حقوق بشر و تمام کسانی که مدعی احترام به آزادی های انسانی و بشری هستند باید نسبت به این حمله ددمنشانه ابراز انزجار نشان داده و آن را محکوم کنند.

جمشیدی در ادامه یکی دیگر از مسببان این جنایت را حامیان تروریست ها دانسته و تصریح کرد: در حقیقت این حامیان تروریستی هستند که از گروه های منحرف پشتیبانی می کنند و ما شاهد این گونه جنایات هستیم.

مفهوم آزادی از نظر گروه های تروریستی هتک حرمت نوامیس و مقدسات اسلامی است

وی با تاکید بر این که یکی از گروه های تروریستی از عنوان ارتش آزاد برای خود استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: هتک حرمت نوامیس و مقدسات اسلامی، معنی و مفهوم آزادی، از نظر این گروه های تروریستی است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران با اشاره به شعارهای پوشالی این گروه های تروریستی ابراز داشت: اعتقادات اسلامی با اقدامات و جنایت های مداوم آن‌ها، زیر سوال رفته است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، وی با تاکید بر اینکه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا حامی و مشوق این گروه های خشک مغز وهابی است که در واقع دشمن اسلام هستند، تصریح کرد: مردم و مسلمانان در سراسر دنیا خشم، فریاد و اعتراض خود را متوجه حامیان گروه های تروریستی کنند، تا در آینده شاهد تداوم این گونه حملات و جنایات نسبت به اماکن مذهبی در سراسر دنیا نباشیم.

حرکت های کور دشمنان اسلام دامن خودشان را خواهد گرفت

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به بارگاه ملکوتی حضرت زینب(س) تاکید کرد: این حرکت های کور دشمنان اسلام دامن خودشان را خواهد گرفت.

در بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران آمده است: بار دیگر دستان جنایتکار وهابیت و گروه‌های تکفیری به هتک حرمت مقدسات اسلامی و این بار بارگاه دخت گرانقدر حضرت مولی الموحدین امام علی(ع) آلوده و منجر به شهادت یکی از خادمین این حرم شد.

این بیانیه یادآور می شود: این حمله یادآور جنایت یزیدیان و هتک حرمت به خاندان اهلبیت(ع) است و نشان می‌دهد عاملان آن در راه ایجاد اختلاف میان صفوف متحد مسلمانان از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند و دست به هر بی‌حرمتی خواهند زد، اما دشمنان اسلام باید بدانند که شر این حرکت‌های کور دامن آنها را خواهد گرفت و بیش از پیش آنان را در مقابل مسلمانان بیدار، خوار و ذلیل خواهد کرد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: بی‌شک مسلمانان با حفظ هوشمندی در مقابل این اقدامات تفرقه‌افکنانه و جنایت‌کارانه، ایادی استکبار را در نیل به اهداف پلیدشان ناکام خواهند گذارد و با حفظ وحدت و همدلی جلوی هرگونه آشوب را در کشورهای اسلامی و در دامن زدن به جنگ‌های طایفه‌ای و مذهبی خواهند گرفت.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و هتک حرمت آستان مقدس زینب کبری(س)، این حادثه ناگوار را به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مدظله العالی و حوزه‌های علمیه تسلیت می‌گوید و از درگاه باری تعالی نابودی استکبار جهانی و ایادی و وابستگان جنایتگار و وهابیت کور را مسئلت دارد.