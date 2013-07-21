سارقان قبل از سرقت در ايلخچي دستگير شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب رحيم زاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: برابر اطلاع واصله در دوهفته گذشته سه نفر سارق زورگير که در شهر تبريز مسير روستاي مايان با کرايه کردن خودرو سواري پرايد اقدام به زورگيري نموده بودند توسط پليس شناسائي و دستگير شدند.

وی افزود: با تلاش بي وقفه ماموران اين فرماندهي و با اجراي طرح مهار، دو نفر زورگير دستگير و خودرو مسروقه آنان نيز کشف شد.

فرمانده انتظامي اسکو آذربايجان شرقي ادامه داد: در بازرسي از داخل خودرو آلات زورگيري از جمله يك عدد شوکر پليسي، دستنبند يک بار مصرف، طناب، انواع چوپ کوتاه و بلند، چسپ پهن، پلاستيک بزرگ، کلاه جهت پوشش صورت، دستکش و تي شرت سياه رنگ که داخل يک ساک قرمز نگهداري شده بود کشف و ضبط شد.

سرهنگ رحيم زاده در پایان گفت: با اعتراف سارقان فرد سوم به هويت معلوم که در يکي از پارکينگ هاي شهر مخفي شده بود با شگردهاي خاص پليسي دستگير وبا تشكيل پرونده جهت بررسي بيشتر تحويل پليس آگاهي شد.