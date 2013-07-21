ترويج فرهنگ كتابخواني در غني سازي اوقات فراغت ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر یک شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیواندره اظهار داشت: اعضای انجمن با همکاری مسئولان ادارات نسبت به شناسایی خیرین کتابخانه ساز در شهرستان و جذب آنان برای کمک به رفع نیازهای جامعه در بخش کتاب و کتابخانه اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به کمبود فضا، کتابخانه در دو نوبت صبح و عصر برای استفاده خواهران و برادران فعالیت می کند.

فرماندار دیواندره ادامه داد: با تصویب نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سازه ایستگاه مطالعه در یکی از مکان های عمومی دیواندره با کتاب هایی از عناوین و موضوعات مختلف نصب می شود و شهروندان می توانند کتاب های مورد علاقه را مطالعه و سپس به همان ایستگاه تحویل دهند.

از ورود دلالان به بخش خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ممانعت شود

فرماندار شهرستان مریوان بیان کرد: فصل برداشت گندم آغاز شده و لازم است متولیان امر نسبت به خریداری گندم مازاد بر نیاز کشاورزان اقدام کنند تا از ورود دلالان به این بخش ممانعت شود.

عبدالله رشیدی پور ظهر امروز در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان مریوان یادآور شد: پرداخت به موقع طلب کشاورزان، فراهم کردن ساز و کارهای لازم در مراکز خرید در راستای سهولت و رفاه حال کشاورزان و نیز اطلاع رسانی در سطح شهرستان در میزان خرید گندم مازاد موثر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با تلاش شبانه روزی مرزداران و با همکاری خوب مردم قاچاق به نسبت سال های قبل به صورت چشمگیری کاهش یافته و به حد صفر رسیده است.

فرماندار مریوان افزود: بعضا به دلیل تفاوت نرخ بعضی از اقلام مورد نیاز مردم به صورت موردی مانند سوخت و اقلام

خوراکی قاچاق می شود و آن هم با تلاش نیروهای تلاشگر مرزبانی به حداقل رسیده است.

ایجاد دو مرکز خرید گندم در مریوان

رشیدی پور اظهار داشت: در حال حاضر دو مرکز خرید گندم در سه راهی نی و اسلام دشت گندم مازاد بر مصرف کشاورزان را خریداری می کند.

وی ادامه داد: تا کنون بیش از نیمی از مجموع شش هزار و 500 تن گندم تولید شهرستان برداشت شده است و از آنجائیکه این محصول کالای استراژیک است نباید دلالان و افراد سودجو به این حوزه ورود پیدا کنند.

فرماندار مریوان یادآور شد: از حمل محموله های گندم فاقد مجوز به سایر نقاط به ویژه به خارج از مرزها جلوگیری می شود و کسانی که اقدام به احتکار گندم کنند برابر قانون مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.