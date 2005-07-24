داوران بازي وارد ورزشگاه يادگار امام تبريز شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" با اينكه هنوزيكساعت به شروع ديدارتيمهاي صنعت نفت آبادان وراه آهن تهران باقي است، اما تيم صنعت نفت با پافشاري برعقيده خود اين مسابقه را تحريم كرد تا راه آهني ها به تنهايي درورزشگاه يادگار امام شهرتبريزحضور پيدا كنند.

فريدون اصفهانيان داوراين مسابقه به همراه تيم داوري دقايقي پيش وارد ورزشگاه شدند تا به همراه جلال مرادي ناظرتيم داوري از نزديك مراحل قانوني برگزاري اين مسابقه را زيرنظرداشته باشند.

بازيكنان تيم راه آهن نيزهم اكنون دررختكن بسرمي برند ومنتظردستورمسوولان برگزاري مسابقه براي حضوردرزمين هستند.