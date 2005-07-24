به گزارش خبرنگار" مهر" با اينكه هنوزيكساعت به شروع ديدارتيمهاي صنعت نفت آبادان وراه آهن تهران باقي است، اما تيم صنعت نفت با پافشاري برعقيده خود اين مسابقه را تحريم كرد تا راه آهني ها به تنهايي درورزشگاه يادگار امام شهرتبريزحضور پيدا كنند.
فريدون اصفهانيان داوراين مسابقه به همراه تيم داوري دقايقي پيش وارد ورزشگاه شدند تا به همراه جلال مرادي ناظرتيم داوري از نزديك مراحل قانوني برگزاري اين مسابقه را زيرنظرداشته باشند.
بازيكنان تيم راه آهن نيزهم اكنون دررختكن بسرمي برند ومنتظردستورمسوولان برگزاري مسابقه براي حضوردرزمين هستند.
باوجود تحريم اعضاي تيم فوتبال صنعت نفت آبادان
داوران بازي وارد ورزشگاه يادگار امام تبريز شدند
با وجود اينكه تيم فوتبال صنعت نفت آبادان ديدار امروز با راه آهن را تحريم كرده، اما داوران اين مسابقه وارد ورزشگاه شدند تا روال قانوني برگزاري بازي انجام شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" با اينكه هنوزيكساعت به شروع ديدارتيمهاي صنعت نفت آبادان وراه آهن تهران باقي است، اما تيم صنعت نفت با پافشاري برعقيده خود اين مسابقه را تحريم كرد تا راه آهني ها به تنهايي درورزشگاه يادگار امام شهرتبريزحضور پيدا كنند.
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