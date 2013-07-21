ارسال 170 مقاله به دبیرخانه کنگره ورزشی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فضلی بعدازظهر یکشنبه در نشست تقدیر از مسئولان برگزاری چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی در گلستان افزود: در این همایش بزرگ ملی با رویکرد توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در مجموع 19 مقاله بصورت سخنرانی و 25مقاله بصورت پوستر پذیرفته و ارائه شد.

وی اظهار داشت: به عنوان دبیر علمی کنگره برخود لازم می دانم ضمن تقدیر از هفت سخنران کلیدی و 11 سخنران حاضر در این کنگره، مدرسان کارگاهها، ارائه دهندگان پوستر ودست اندر کاران وهمه همکاران، مراتب سپاس خود را ازحضور گرم، مشتاق وصمیمانه شرکت کنندگان در کنگره ابراز کنم.

فضلی گفت: لازم است ساختاری چابک و پویا برای برنامه ریزی و اجرای پژوهش های ورزشی در سطح استان ها ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید به امر آموزش های تخصصی علوم ورزشی همسو با پژوهش های نیاز محور بصورت سامان یافته ای پرداخت شود و طراحی فرایندهای استعدادیابی، بکارگیری یافته های پیکرشناختی در اولویت بندی توسعه ورزش قهرمانی کشور از اولویتهای برنامه ریزی واجرایی قرار گیرد.

دبیر کنگره ملی مدیریت ورزشی گفت: برای برنامه ریزی در عرصه ورزش همگانی نیازمند بانک و ماخذ اطلاعاتی، از میزان ونوع فعالیت های بدنی و ورزش جامعه هستیم.

وی تصریح کرد: لازم است فعالعیت بدنی و ورزش به عنوان عاملی موثر در سند نظام سلامت کشور آورده شود تا ما را به سوی جامعه ای پویا وسالم سوق می دهد.

فضلی افزود: برنامه ریزی مستمر وتقویم دار کردن کنگره های علمی وملی وزارت ورزش و جوانان عاملی موثر بر توسعه علمی ورزش همگانی وقهرمانی کشور است.