درصد بیمه شدگان گلستان از میانگین کشوری فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری نژاد بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اكنون تعداد بيمه شدگان اصلي در استان 197 هزار نفر است كه با وجود كشاورزي بودن ظرفيت بالقوه خوبي براي گسترش بيشتر تأمين اجتماعي در اين استان دارد.

وی اظهار داشت: تعداد اين بيمه شدگان در استان با احتساب افراد تبعي به بيش از 340 هزار نفر مي رسد كه حدود 37 درصد از جمعيت يك ميليون و 800 هزار نفري استان را شامل مي شود.

وي اظهار كرد: تعداد بيمه شدگان بيكار نيز كه هم اكنون از تأمين اجتماعي غرامت ايام بيكاري دريافت مي كنند سه هزار و 360 نفر است.

حيدري نژاد عنوان كرد: براي كشاورزان در گلستان به عنوان قطب كشاورزي در ايران نيز شرايط ويژه اي در نظر گرفته شده و آنان مي توانند به شرط داشتن كارگر، تا سقف 5 نفر از معافيت 20 درصدي حق بيمه برخوردار شوند.

وي يادآور شد: هم اكنون تعداد بيش از 10 هزار نفر كشاورز و كارگر كشاورزي در استان تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته اند.

وي به بيمه شدگان كارگران ساختماني نيز اشاره كرد و گفت: با تحت پوشش قرار گرفتن تعداد بيش از 9 هزار و 800 نفر بيمه شده كارگر ساختماني و با توجه به جذب ظرفيت بيشتر در نيمسال دوم امسال اين تعداد تا پايان سال افزايش مي يابد.

مدير كل تأمين اجتماعي استان گلستان به بيمه قاليبافان و زنان خانه دار نيز اشاره كرد و گفت: تمامي قاليبافان و زنان خانه دار مي توانند با حداقل نرخ حق بيمه از مزاياي تأمين اجتماعي برخوردار شوند و ساير افرادي كه مايل به بيمه شدن هستند نيز مي توانند با استفاده از انواع بسته هاي بيمه اي تأمين اجتماعي از مزاياي آن برخوردار شوند تا با تدبير امروز خوشبختي و آينده اي بهتر را براي خود رقم زنند.