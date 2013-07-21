علم همراه با عمل راه کسب علم شهودی ممتد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه انسان دارای دو نوع علم شهودی مقطعی و ممتد است، اظهار داشت: علم شهودی مقطعی علمی است که به واسطه متصل شدن فطرت و ساختار وجودی انسان به قدرت بی نهایت کسب می شود و در طول زندگی برای هر انسان به صورت گذرا و مقطعی بدست می آید.

وی در خصوص ویژگی های علم شهودی مقطعی افزود: مقطعی بودن، جبری بودن و کسب از طریق حوادث روزمره زندگی از جمله ویژگی های علم شهودی مقطعی است که خداوند متعال به جهت اینکه انسان دریابد که می توان به یک سری حقایق الهی دست یابد آن را در زندگی انسان ها قرار داده است.

موسوی با اشاره به علم شهودی ممتد تصریح کرد: علم شهودی ممتد برخلاف علم شهودی مقطعی، اختیاری است و انسان باید از طریق کسب علم آن را بدست آورد.

وی با بیان اینکه برای کسب علم شهودی ممتد از نگاه قرآن دو راه وجود دارد، گفت: علم حصولی و عمل به آن دو راهی است که در قرآن برای کسب علم شهودی ممتد و دراز مدت به آن اشاره شده است.

موسوی ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای کسب علم حصولی دانست و گفت: شرکت در مجالس قرائت و تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای آشنایی بیشتر با معارف الهی است که می توان از این فرصت برای کسب علم حصولی استفاده کرد.