200 امدادگر و نجاتگر زن در هلال احمر خراسان جنوبي فعاليت مي كنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف زاده در مراسم اختتاميه اردوي توان افزايي كوهپيمايي امدادگران و نجاتگران خواهر جمعيت هلال احمر استان با بيان اين مطلب گفت: تجارب پوشش امدادي حوادث طبيعي و غيرطبيعي گذشته برلزوم حضور امدادگران و نجاتگران زن در كنار مردان امدادي تأكيد مي كند.

وي به نقش آفريني زنان در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي بشردوستانه هلال احمر اشاره كرد و گفت: حضور بانوان امدادگر در صحنه حادثه براي كمك به زنان و كودكان حادثه ديده از حيث ايجاد شرايط مناسب روحي بسيار مهم و ضروري است.

معاون امداد و نجات هلال احمر خراسان جنوبی عمل به موازين ديني و شرعي را عامل ديگري براي گسترش تيم هاي عملياتي بانوان امدادگر براي حضور در صحنه حوادث دانست و بر شركت بانوان در كلاس هاي آموزشي هلال احمر تأكيد كرد.

عارف زاده با اشاره به اينكه جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي اكنون از 11 تيم اسكان اضطراري خواهران بهره مي برد گفت: 10 تيم تخصصي آوار، هفت تيم امداد جاده اي، هفت تیم حمايت رواني و چهار تيم تخصصي پيش بيمارستاني خواهر نيز آماده حضور در صحنه هاي احتمالي حوادث طبيعي و غير طبيعي هستند.

وي به اردوي توان افزايي كوهپيمايي خواهران اشاره كرد و گفت: اين اردو در ارتفاعات باقران بيرجند برگزار شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر خراسان جنوبی هدف از برگزاري اين اردو را افزايش آمادگي هرچه بيشتر بانوان امدادگر و ايجاد روحيه نشاط در بين امدادگران و نجاتگران دانست.

38 نفر از امدادگران و نجاتگران خواهر هلال احمر استان در اين اردو شركت داشتند.