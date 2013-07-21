جواد محجوب به ديدار نهايي راه يافت/ تکرار فینال آسیا در مسکو

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوب که با دو پيروزي متوالي به مرحله نيمه نهايي راه يافته بود، در اين مرحله مقابل "ديميتري پترس" نفر 22 رنکينگ جهاني و دارنده نشان برنز المپيک 2012 لندن به برتري دست يافت و به فينال راه يافت. اين حريف قدرتمند آلماني تنها دو دقيقه و 46 ثانيه مقابل محجوب دوام آرود و چون دو حريف قبلي با ضربه فني بازنده تاتامي را ترک کرد.

محجوب دور نخست استراحت داشت و سپس "بلانشکوف" از اوکراين و "عمرواف" از روسيه را شکست داده بود. نماينده کشورمان براي کسب مدال طلا "رمزالدين سعيداف" ازبکستاني را پيش رو دارد. اين ازبکي دارنده مدال طلاي آسيا و نفر دهم رنکينگ جهاني است و ديدار او با محجوب تکرار فينال مسابقات 2012 قهرماني آسيا خواهد بود.