ناامیدی دشمن از نیروهای مسلح جنگ نرم را در اولویت آنها قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، همزمان با ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن کریم با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در مسجد بقیه الله (عج) مرکز آموزش تفنگداران دریایی منجیل برگزار شد.

در این مراسم دریادار حبیب الله سیاری فرمانده این نیرو ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان طی سخنانی اظهار داشت: مراکز آموزشی در هر نیرویی حائز اهمیت بسیار بالایی است، چرا که وظیفه آموزش و تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی منجیل از مهم ترین مراکز آموزشی نیروی دریایی ارتش است، افزود: نیروهای ویژه مورد نیاز نیروی دریایی از این مرکز تأمین می شوند، نیروهایی که بایدقادر باشند تحت هر شرایطی در هوا، زمین، سطح و زیر دریا مأموریت خود را انجام دهند.

دریادار سیاری ادامه داد: در این مرکز مهم کسانی آموزش دیده اند که در غائله کردستان با شهید چمران،در حماسه آزاد سازی خرمشهر و کوی ذوالفقاری، دفاع از سکوهای نفتی، انهدام سایت های راداری و موشکی حماسه های جاودان آفریدند. پس یادتان باشد شما هم پایتان را جای پای آن افتخار آفرینان گذاشته و باید راهشان را ادامه دهید.

فرمانده نیروی دریایی با تاکید بر لزوم حفظ و بالا بردن آمادگی جسمانی و استفاده از تجربیات مربیان گفت: کسانی که در پایگاه های تکاوری و تفنگداری جنوب مشغول خدمت هستند و شما که در آینده به آنها می پیوندید بایستی همت بلند،غیرت، سلحشوری، جسارت، علم و دانش داشته باشید. البته نقش مربیان و اساتید بسیار اثرگذار است و بایستی همواره ضمن بروز رسانی اطلاعات خود، دارای اخلاق حسنه، معنویت بالا و ظاهری آراسته و نیکو باشند.

وی در ادامه با اشاره به جنبه های مختلف جنگ نرم تصریح کرد: علت اینکه دشمن جنگ نرم را در اولویت اول خود قرار داده نا امیدی او در دفاع جانانه و مستحکم نیروهای مسلح ما در طول هشت سال دفاع مقدس است.

سیاری خاطر نشان کرد: تسلط بر افکار هدف اصلی دشمنان در جنگ نرم است و در همین راستا جامعه مورد نظر آنان جوانان ما هستندکه بایستی بسیار هوشیار و مراقب باشند. البته دشمن جنگ سخت را هم کنار نگذاشته پس ما هم نباید از آن غافل شویم و ضمن ارتقا توان رزمی خود در مسیر تحقق شعار «راه ما راه حسین است» از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

همچنین در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در سخنانی محافل انس با قرآن را نمونه ای از نشست های اهل بهشت دانست و افزود: قرآن آئینه ای است که خداوند با تمام وجود خود را در آن منعکس کرده است. کسانی که نمی توانند در مقابل شیطان مقاومت کنند علتش این است که با قرآن رابطه گرمی ندارند.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اذعان داشت: ما در عصر فراگیری فتنه ها زندگی می کنیم. دشمنان، شیعه و سنی را به جان هم انداخته اند و نظاره گر این هستند که شیعه و سنی همدیگر را می کشند و آنان لذت می برند.

محمدحسنی گفت: همه ما باید به هوش باشیم. واقعاً روی تغییر فرهنگ ما کار می کنند و تنها کسانی از این فتنه ها در امانند که به قرآن پناه ببرند چرا که قرآن چون دژی محکم در برابر شیطان است.