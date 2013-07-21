ارائه خدمات 20 میلیارد ریالی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد گرمسار

محمد علی حاجی علیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ارائه خدمات 20 میلیارد ریالی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گرمسار طی سال گذشته افزود: عمده فعاليت کميته امداد در راستای خودکفایی مددجویان است.

وی از مردم خواست در ماه مبارک رمضان نیازمندان را فراموش نکنند و با ارسال کمک هاي نقدي و غير نقدي خود به محرومان که همانا ولي نعمتان جامعه هستند کميته امداد را در راستاي پيشبرد اهداف و وظايف خويش ياري رسانند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرمسار با بیان اینکه در ماه رمضان سال گذشته مبلغ 800 میلیون ریال به مددجویان تحت پوشش این نهاد کمک شده است اظهار داشت: ماه رمضان بهترین فرصت جهت دستگیری از مستمندان است.

حاجی علیان گفت: امسال نيز همانند سال گذشته به حسب جذب مشارکت حداکثري مردم، توزيع قبوض هفته اطعام در بين ادارات و مساجد شهر، توزيع کيسه هميان مولا، انداختن سفره هاي اطعام گرم، توزيع جيره خشک با کمک خيرين، ثبت نام از حاميان طرح اکرام، محسنين، طرح شفا، توزيع سبد کالا و در پايان اجراي طرح مفتاح الجّنه و سرکشي مسئولان از خانواده هاي تحت حمايت در راستاي رفع مشکلات خانواده ها را در پيش رو داريم و اميد است که همه مردم در اين امر خير سهيم باشند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرمسار، ترويج فرهنگ انفاق و ايثار را موجب تقويت عوامل امداد به منظور جلب و توسعه مشارکت هاي مردمي در حمايت از محرومان جامعه دانست.

وی در پایان یادآور شد: سال قبل تعداد 40 نفر از حاميان سرپرستي 25 يتيم و 15 بيمار را به عهده گرفتند.