شوخی توهین آمیز مرعشی با خبرنگاران/ عارف: فعلا از حزب فراگیر خبری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم پدر شهاب الدین طباطبایی فعال سیاسی و روزنامه نگار اصلاح طلب که عصر امروز یکشنبه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد همراه با حاشیه های بود که در زیر می خوانید.

سید محمد خاتمی، محمدرضا خاتمی، بیژن زنگنه، محمدرضا عارف، احمد مسجد جامعی، عباس عبدی، حسن رسولی، احمد خرم، نعیمه اشراقی، صادق زیبا کلام، سعید لیلاز، مرتضی الویری و حسین مرعشی حضور داشتند.

سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرش درمورد تصدی وزارت فرهنگ توسط مسجد جامعی گفت: ترجیح می دهم مسجد جامعی شورای شهر باقی بماند.

خاتمی خطاب به مهسا امرآبادی فعال سیاسی که تازه از زندان مرخصی گرفته است به خبرنگاران گفت: من حرف نمی زنم از ایشان سوال کنید.

محمدرضا عارف که همراه با خاتمی از مسجد خارج می شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره حزب فراگیرش گفت: فعلا از حزب خبری نیست. من با روزنامه شرق مصاحبه کردم و همه چیز را در این خصوص گفتم.

مسجد جامعی که حاضر به پاسخگویی به سوال خبرنگاران نبود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای خاتمی گفته است شما در شورای شهر بمانید بهتر است با خنده گفت: بالاخره رای مردم مهم است.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری که آیا وزارت ارشاد سهم خواهی اصلاح طلبان است با خنده پاسخ داد: شوخی می کنید.

حسین مرعشی در بدو خروج از مسجد هنگامی که در جمع خبرنگاران قرار گرفت با خنده خطاب به آنان گفت: شما مگر کار و زندگی ندارید؟! که مثل گداهای حرفه‌ای در مراسم ختم حضور پیدا کردید!

مرعشی وقتی با اعتراض و ناراحتی خبرنگاران به خاطر مزاح توهین آمیز خود قرار گرفت گفت: شوخی کردم از من ناراحت نشوید.

عضو حزب کارگزاران در پاسخ به این سوال که آیا صحت که سه وزارتخانه سهم اصلاح طلبان است اظهار داشت: پس بقیه وزارتخانه ها را به چه کسی می دهند؟ به طرفداران آقای جلیلی بدهند.کارگزاران و اصلاح طلبان یکی هستند.

بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در جمع خبرنگاران ترکان و نعمت زاده را دو گزینه مناسب برای وزارت نفت دولت روحانی دانست.

در این مراسم تعداد زیادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اصلاح طلب حضور داشتند. مهسا امرآبادی و مسعود باستانی دو تن از محکومان امنیتی حوادث سال 88 نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.