اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری مشترک از سوی بخشهای خصوصی ایران و عراق در عرصه گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان امروز با لواء السمیسم وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق که برای سفری رسمی در تهران به سر می برد ، دیدار کرد و در خصوص روند توسعه و گسترش روابط بین ایران و عراق گفتگو و تبادل نظر کرد.

صالحی در این دیدار با اشاره به اولویت جمهوری اسلامی برای توسعه روابط با کشور عراق تاکید کرد : ایران همواره از امنیت ، توسعه پیشرفت همه جانبه عراق حمایت کرده است و مشترکات فراوان مذهبی ، فرهنگی و تاریخی بین مردم ایران و عراق دو کشور را به هم پیوند زده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به روابط خوب دو کشور در عرصه سیاسی از جمله با سفر اخیر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به عراق، بر ضرورت اجرایی شدن موافقتنامه های موجود در راستای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط از جمله در عرصه های اقتصادی و تجاری و گردشگری تاکید کرد.

صالحی همچنین با اشاره به علاقه و اشتیاق زیاد مردم دو کشور برای سفرهای زیارتی و گردشی به ایران و عراق بر ضرورت تداوم همکاری و رایزنی مسئولین ذیربط برای تسهیل در سفر اتباع دو کشور به خصوص زائران عتبات عالیات و ائمه معصومین (ع) و همچنین اجرای طرحها و پروژه ها و سرمایه گذاری مشترک از سوی بخشهای خصوصی دو کشور در عرصه گردشگری و سیاحتی تاکید کرد.

لواء السمیسم وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق نیز در این دیدار که حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان نیز حضور داشت ، با تمجید از سطح بسیار خوب مناسبات دو کشور همسایه ، برادر و مسلمان ، بر عزم و اراده جدی و حمایت مقامات عالیرتبه کشور از روند توسعه همه جانبه روابط بین ایران و عراق تاکید کرد.

وزیر گردشگری عراق همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ، بر آمادگی کشورش برای تداوم و تقویت همکاری با مسئولین ایرانی برای رفع موانع موجود و تسهیل سفرهای زیارتی و گردشی زوار و گردشگران ایرانی و عراق و استفاده از تجربیات ارزشمند ایران در حوزه حفظ و حمایت از میراث تاریخی و فرهنگی کشورش تاکید کرد.