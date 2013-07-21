نشست هم اندیشی با موضوع جایگاه دانشگاه آزاد در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر هیات منای استانی دانشگاه آزاد اسلامی بعدازظهر یکشنبه در این نشست با تشریح وضعیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در استان گلستان و نقش هریک در توسعه آموزش عالی استان گفت: سهم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان در مقایسه با استان های هم جوار نیاز به بازنگری داشته و در این زمینه باید رسالت واقعی خویش را شناخته و نسبت به معرفی توانمندی های دانشگاه ها به مردم و جامعه علمی و صنعتی استان تلاش مضاعف بکار گرفت.

حسین عجم نورزوی با اشاره به توانمندی های واحد گرگان در بهره جویی از اعضای هیات علمی مجرب ، پتانسیل بسیار مناسب در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها و امکانات بسیار مناسب در بخش رفاهی ورزشی و فرهنگی، گفت: بزودی استفاده از بزرگترین استخر سرپوشیده استان ، بزرگترین مجموعه کتابخانه دانشگاهی استان بزرگترین آمفی تئاتر استان و مجموعه ورزشی آکادمیک دانشگاه به بهره برداری می رسد که این همه به همراه پتانسیل موجود در دانشگاه وظیفه دانشگاه آزاد گرگان را در قبال ارایه خدمات بهتر به مردم سنگین تر می کند.

عجم نوروزی با اعلام آمادگی همه بخش های دانشگاه جهت ارایه خدمت به مردم خوب گلستان گفت : هم اکنون نیز بسیاری از سازمان ها ، مراکز آموزش عالی و محققین در حال استفاده از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی گرگان هستند و امید است با همت اعضای هیات علمی ارایه این خدمات و کسب رضایت مردم بیش از پیش صورت پذیرد و اساتید دانشگاه با ارایه طرح و برنامه های مناسب زمینه گسترش ارایه این خدمات را فراهم سازند.

در پایان نیز حاضرین در این نشست ضمن طرح سوالات خود ، به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع جلسه پرداختند.