برگزاری همایش بزرگ سلحشوران حماسه اقتصادی- دفاع مقدس با حضور مدیران ارزش آفرین و سرداران دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبری همایش بزرگ سلحشوران حماسه اقتصادی- دفاع مقدس اعلام كرد: این همایش با هدف کمک به تحقق شعار سالجاری که حماسه اقتصادی است و همچنین نشان دادن اهميت ادامه روند سالهاي دفاع مقدس در مقاومت اقتصادي ، برگزار می شود.

دبیر همایش بزرگ سلحشوران حماسه اقتصادی- دفاع مقدس با بیان اینکه "حماسه" رکن مهم و کلید واژه اصلی پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۲ است، گفت : در واقع چشم انداز آینده نظام و کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب ایجاد افتخار آفرینی و انجام حرکت های عظیم و تاثیر گذار در حوزه های اقتصاد و سیاست است لذا در این همایش بزرگ تلاش خواهد شد تا راههای حضور موثر و تاثیر گذار سرداران دوران دفاع مقدس در توسعه کشور مطرح و بررسی گردد.

دکتر رستم وندی اضافه کرد: در واقع حماسه اقتصادی را باید همگرایی فراگیری دانست که می تواند در ادامه مسیر جهاد اقتصادی، همت مضاعف، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید ملی وسرمایه ایرانی،موجب افزایش عیار تدبیرهای تصمیم سازان حوزه اقتصاد، خشکاندن ریشه بیماری های اقتصادی و مقابله با اهداف پلید دشمنان شود.

وی گفت: سال 1391 را در حالي سپري کردیم که استکبار با تمام توان، اقتصاد كشور را مورد هجمه قرار داده و با وضع محدودیت های اقتصادي بین المللی، تحريم هاي مضاعفی را به كشور تحميل كرد ،به همین جهت شعار «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» در بر دارنده پیامی جدی برای همه مسئولان است تا با انسجام بیشتر ، بتوانند تهدید ها را تبدیل به فرصت کنند.

دبیر همایش بزرگ سلحشوران حماسه اقتصادی- دفاع مقدس افزود:از آنجا كه معتقديم حماسه اقتصادی چیزی جز تقویت تولید نیست، هرکس در اين مسير تلاش دارد، اجرش با حماسه هشت سال دفاع مقدس برابر است.

دکتر رستم وندی تاکید کرد: لفظ حماسه یک لفظ جهادی و خارق‌العاده است ، پس در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی نیز به درایت، ‌دینداری، شجاعت و از خودگذشتگی به مانند دوران دفاع مقدس نیاز داریم چرا که خلق این حماسه می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را اعتلایی مضاعف ببخشد.

قرار است در همایش بزرگ سلحشوران حماسه اقتصادی- دفاع مقدس ؛ حماسه سازان برتر اقتصادی کشور نیز با حضور مسئولان سياسي واقتصادي كشور معرفی و از آنان تقدیر شود. این همایش روز پنج شنبه ، چهارم مهر ماه درسالن خلیج فارس موزه دفاع مقدس تهران برگزار مي شود. اطلاعات جامع تر همایش بزرگ سلحشوران حماسه اقتصادی- دفاع مقدس در سایت www.hamaase.ir ارائه شده است .

