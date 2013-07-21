بانک ملت برای هر سهم 160 ریال سود تقسیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برپایی مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت به ازای هر سهم 160 ریال سود تقسیم شد. مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال 1391 با حضور حدود 97 درصد صاحبان سهام برگزار و تقسیم سود هر سهم به تصویب سهامداران رسید.

در این مجمع که به ریاست محمدرضا ساروخانی، رئیس هیئت مدیره بانک ملت و نظارت نمایندگان دولت و سهام عدالت و منشی گیری مدیر امور حقوقی بانک ملت برپا شد سود هر سهم این بانک 444 ریال اعلام شد که با تصویب مجمع 160 ریال به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم و بقیه آن برای افزایش سرمایه در سال جاری به حساب اندوخته های بانک منظور شد.

بر اساس این گزارش، سود سهامداران حقیقی تا یک میلیون سهم یکشنبه شب به حساب آنان در بانک ملت واریز خواهد شد. رئیس هیئت مدیره بانک ملت در ابتدای مجمع با اشاره به موفقیت بانک ملت در جذب سپرده های غیرهزینه زا در سال گذشته اظهار داشت: با وجود آزادسازی تعیین نرخ سپرده ها در سال 91 و مسابقه بانک ها در اعطای نرخ سود بیشتر به سپرده ها بانک ملت به خوبی توانست با سیاست جذب منابع غیرهزینه زا قیمت تمام شده پول را مدیریت کند.

ساروخانی به تشکیل کمیته های ریسک و حسابرسی در بانک ملت از بدو خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در سال گذشته نظارت صحیحی بر عملکرد مالی بانک صورت گرفت و نظارت مبتنی بر ریسک در بانک ملت قوت گرفت.

وی تغییرات نرخ ارز در سال گذشته را باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار و تغییر مزیت های نسبی بخش صنعت خواند و ادامه داد: بانک ملت با تغییر سیاست های اعتباری و تخصیص منابع به بخش های کم ریسک و اولویت دار، از ایجاد مطالبات جلوگیری و کمیته نقدینگی بانک نیز با تشکیل جلسات مستمر، مدیریت صحیحی بر توزیع تسهیلات اعمال کرد و کنترل نقدینگی را در دست گرفت.

ساروخانی تاکید کرد: در نتیجه این سیاست بانک ملت در سال گذشته با کمبود نقدینگی رو به رو نشد و از نقدینگی کافی برای اعطای تسهیلات برخوردار بود. وی به اجرای مدل جدید کسب و کار تحت عنوان بانکداری جامع در بانک ملت مبتنی بر بخش بندی مشتریان اشاره کرد و اظهار داشت: طراحی های این پروژه که افزایش رضایت مشتریان، افزایش سود بانک و ارتقای سطح مدیریت ریسک در بانک را در پی دارد انجام شده و در نیمه دوم سال جاری عملیاتی خواهد شد.

رئیس هیئت مدیر بانک ملت توسعه همکاری های بانک ملت و بخش انرژی کشور را از اولویت های این بانک دانست و گفت: تخصیص منابع صندوق انرژی برای فازهای مختلف پارس جنوبی در سال گذشته هم ادامه یافت و برخی از این پروژه ها نظیر پالایشگاه شازند اراک و پالایشگاه بندرعباس به ثمر رسید.

به گفته وی، تخصیص منابع از محل صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک ملت هم از دیگر اقدامات این بانک در سال گذشته بودکه در اولین قرارداد، مبلغ 5 میلیارد دلار برای فازهای 20 تا 24 پارس جنوبی تخصیص داده شد ضمن اینکه قرارداد تخصیص دو میلیارد دلار هم برای فازهای 12 و 13 پارس جنوبی منعقد شده که شرایط پرداخت و اجرای آن در دست بررسی است.

علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت هم در این مجمع گزارشی از عملکرد هیئت مدیره در سال مالی 1391 ارائه کرد و گفت: اعتماد سهامداران و عشق و علاقه قلبی کارکنان به بانک ملت بزرگترین پشتوانه مدیران برای پیشبرد طرح ها محسوب می شود.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملت به 33 هزار میلیارد ریال در سال گذشته اظهار داشت: این بانک در سال 1391 از محل تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه خود را 65 درصد افزایش داد که این افزایش نه تنها باعث رقیق شدن ارزش سهم بانک نشد بلکه سود هر سهم را نیز افزایش داد.

دیواندری تاکید کرد: از آنجا که این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نبود بالای 90 درصد سود سهم در سال گذشته بین صاحبان سهام تقسیم شد. مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که بازدهی سهام این بانک در یک سال گذشته 153 درصد بوده که بالاترین درصد بازدهی در میان بانک های بورسی است تصریح کرد: بانک ملت در 4 شاخص اصلی نقدشوندگی سهام، میزان فروش، دارایی و ارزش افزوده در صدر فهرست بانک های کشور در سال گذشته قرار گرفته ضمن اینکه رتبه 13 فهرست 50 شرکت فعال تر بورس در تیرماه 92 را نیز به خود اختصاص داده است.

وی ارزش فعلی بازار بانک ملت را 67 هزار و 690 میلیارد ریال ذکر کرد و ادامه داد: بانک ملت از این لحاظ برترین بانک حاضر در بانک سرمایه محسوب می شود. مدیرعامل بانک ملت از رشد 69.7 درصدی تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی این بانک در سراسر کشور خبر داد و اضافه کرد: این بانک از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش پایانه های فروشگاهی، رتبه نخست را در میان بانک های کشور در اختیار دارد.

مدیرعامل بانک ملت به رشد 51.8 درصدی دارایی ها، رشد 47 درصدی منابع ارزی و ریالی، رشد 51 درصدی منابع پس انداز قرض الحسنه ریالی، رشد 25 درصدی درآمدهای مشاع و 64 درصدی درآمدهای غیرمشاع، رشد 31 درصدی کل درآمد و رشد 109 درصدی سود هر سهم بانک ملت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سود خالص بانک ملت از بیش از 7 هزار میلیارد ریال در سال 90 به حدود 15 هزار میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته است.

دیواندری ادامه داد: بانک ملت در سرانه کارکنان در جذب منابع، سرانه شعب در جذب منابع، جذب سپرده های قرض الحسنه جاری، سرانه کارکنان و شعب در جذب سپرده های ریالی و جذب منابع و سپرده های ارزی، رتبه اول را در میان بانک های بزرگ تجاری کشور کسب کرده است. وی موقعیت بانک ملت را از لحاظ ارزی مستحکم دانست و گفت: این بانک از لحاظ دارایی های ارزی قوی ترین بانک کشور به حساب می آید.

وی به دستاوردهای مهم بانک ملت اشاره کرد و اظهار داشت: اخذ رای قاطع و صریح از محکمه اتحادیه اروپا مبنی بر غیرقانونی بودن و عدم مشروعیت تحریم اقتصادی صادره از سوی این اتحادیه، اخذ رای قاطع و صریح از عالی ترین مرجع قضایی بریتانیا مبنی بر غیرقانونی بودن دستورالعمل تحریم وزارت خزانه داری و مصوبه تحریم پارلمان انگلستان، تهاتر بدهی های دولت با سهام مناسب، کسب رتبه اول بانک ها و رتبه پنجم شرکت های برتر کشور، کسب عنوان بانک برتر در استقرار نظام کنترل داخلی و کسب گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و گواهینامه تایید فنی نرم افزار بانکداری متمرکز به عنوان نخستین بانک کشور از جمله دستاوردهای مهم این بانک است.

مدیرعامل بانک ملت افزایش سرمایه از 33 هزار میلیارد ریال به 40 هزار میلیارد ریال را در دستور کار این بانک خواند و گفت: تا یک ماه آینده، اعلامیه برپایی مجمع فوق العاده برای تصمیم گیری در زمینه افزایش سرمایه منتشر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، انتخاب روزنامه های کثیر الانتشار برای درج آگهی های مجمع، انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت بود.