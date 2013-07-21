افزايش سرمايه شركت قطار شهري مشهد تصويب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شيرمحمدي، بعدازظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود نسبت به افزايش سرمايه شركت قطار شهري مشهد تا سقف هشتصد ميليارد ريال از محل مطالبات سهامداران اقدام و مراتب را در روزنامه رسمي كشور درج و آگهي كند.

وي با اشاره به دستور كار احداث پاركينگ زيرسطحي در پروژه مجد عنوان كرد: اين دستور كار با موافقت اعضاي شوراي شهر تصويب شد و اين پاركينگ در اختيار حدود 38 پروژه منطقه قرار گرفته و منافع حاصل از آن در راستاي همان پروژه مورد بهره برداري قرار گيرد.

شيرمحمدي بيان كرد: نظريه كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري در خصوص مصوبه پرداخت مابه التفاوت قيمت مصالح به پيمانكاران و نظريه شهرداري مشهد در زمينه افزايش سرمايه سازمان پايانه هاي مسافربري نيز در جلسه علني شوراي شهر مشهد تصويب شده است.

رئيس شوراي اسلامي مشهد افزود: همچنين در جلسه امروز شوراي شهر با تفريغ بودجه سال گذشته سازمان زمين و مسكن و نظريه كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري در خصوص شوراي آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور تصويب شد.