ترکیب کمیسیون نظارت قانون نظام صنفی در شهرستانهای هر استان مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی عصر امروز مجلس وکلای ملت به بررسی جزئیات دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداختند و بر این اساس مقرر شد ماده 48 این قانون و تبصره 3 آن به شرح ذیل اصلاح شود.

در ماده 48 آمده است کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتیب ذیل تشکیل می شود.

الف- در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل، روسا و یا معاونان سازمانها و نهادهای استانی ذیل:

1- صنعت و معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)، امور مالیاتی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استاندارد و تحقیقات صنعتی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان، بسیج اصناف، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان، اتاق تعاون استان، رئیس شورای استان، رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان، نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری

ب) در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از روسای یا معاونان زیربط ادارات و نهادهای ذیل صنعت و معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) امور مالیاتی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان، اتاق تعاون شهرستان، بسیج اصناف، رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان، نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری، رئیس شورای شهر شهرستان

در تبصره 3 این ماده واحده نیز آمده است کمیسیونهای نظارت بر به مراکز استانها دبیرخانه ای دارد که در سازمان صنعت و معدن و تجارت استانها مستقر می باشد. تشکیلات اداری مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های مذکور به موجب آئین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت و معدن و تجارت استانها تهیه می شود و ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.