مدير مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي در گفتگو با "مهر" خبر داد : شيوه ارتباط با اهل سنت و ديگر مذاهب اسلامي تدوين مي شود

محمد رضا ضميري مدير مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ضمن بيان اين مطلب ، تدوين كتابي در ارتباط با مرجعيت علمي اهل بيت و اثبات اينكه اهل بيت براي شيعه و سني مرجع مباحث علمي و اعتقادي هستند را از ديگر كارهاي در دست اقدام اين مؤسسه اعلام كرد و گفت : بررسي نظريه عصمت انبياء و ائمه اطهار، از ديگر فعاليتهاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي است كه مراحل تحقيقاتي آنها حداقل يكسال ديگر بطول مي انجامد .

مدير مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي ، تدوين كتابهايي براي پاسخگويي به شبهات ديني ، پاسخگويي به شبهات فقهي ، پاسخگويي به شبهات عزاداري و همچنين تدوين رماني مذهبي با عنوان " دختري در حال غرق شدن " را از جمله 32 عنوان كتابي اعلام كرد از سوي اين مؤسسه ، تهيه ، تدوين و به چاپ رسيده است .

وي افزود : فعاليت آموزشي مؤسسه ، مربوط به آموزش و تدوين كتب مربوط به مقطع كارشناسي ارشد حوزه است و در زمينه پژوهش نيز گروههاي متعددي به منظور تحقيق در زمينه مباحث و مسائل مختلف روز ، فعاليت مي كنند

ضميري در مورد اينكه مراكز و مؤسسات متعددي فعاليتهاي هم عرض و موازي با فعاليتهاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي دارند ، گفت : فعاليت موازي مؤسسات و مراكز مختلف در راستاي اهدافي مشخص و واحد ، مي تواند سازنده بوده و در پيشبرد اهداف ، مؤثر واقع شود .

وي با تأكيد بر اينكه اقدامات اين مراكز و مؤسسات مي بايست هماهنگ بوده و از هر گونه تداخل كاري جلوگيري شود ، يادآورشد : فعاليتها بايد با هماهنگي لازم در جهت تكميل ديگر اقدامات باشد ، ضمن اينكه توجه به صحت مطالب و انجام كارهاي قوي و دقيق نيز امري ضروري است .

مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي سال 1370 در قم فعال شده و به دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در امور اهل سنت وابسته است .