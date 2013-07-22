محمد دیندار نویسنده و منتقد سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اینکه در تجمع روز گذشته از سوی خانه اصناف سینمای ایران مقابل وزارت ارشاد این موضوع مطرح شده که سینماگرانی که با حوزه هنری کار کرده‌اند همگی رانت‌خوار هستند، گفت: فیلم‌های ساخته شده و به نمایش درآمده حوزه هنری در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر و سپس اکران عمومی آنها که با اقبال مردمی مواجه شد، نشان داد که تعامل حوزه هنری و سازندگان این نوع آثار، تعاملی فرهنگی و سینمایی است و نه تنها حوزه هنری و خالقان این آثار نباید به خاطر این پیوند مبارک شماتت شوند بلکه این آثار و سازندگانشان قابلیت تشویق و تقدیر توسط شورایعالی فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس را نیز دارند.

وی افزود: این از عجایب و طنز روزگار است که کار به جایی رسیده که عده‌ای به خود جرات می‌دهند و ساخت فیلم خوب و در راستای تحکیم خانواده را توسط حوزه هنری مورد حمله و فحاشی قرار داده و تهیه‌کنندگان و سازندگان آنها را به رانت‌خواری متهم می‌کنند، حال آنکه کسانی باید مورد پرسش قرار گرفته و پاسخگوی اعمال خود باشند که با رانت‌های مختلف به ساخت فیلم‌های ضدخانوادگی پرداخته و با عنوان فیلم فاخر و با بودجه فرهنگی و سینمایی جمهوری اسلامی ایران به تعریف روسیه و تطهیر آلمان پرداختند و در عین حال حمایت این کشورها را از رژیم دیکتاتور صدام بر علیه مردم کشورمان نادیده گرفته و کشوری همچون آلمان را که در تحریم کشورمان نقشی اساسی دارد، بهشت پناهندگان به تصویر کشیدند.

این منتقد سینما ادامه داد: این در حالی است که تلاش سینمایی حوزه هنری در سال 91 چه از نظر کیفی و چه از نظر محتوا به نتایج سریع و ارزشمندی منجر شد و سینمای ایران با تولیدات اخیر حوزه هنری توانست اعتبار و جان تازه‌ای یافته و از کُما خارج شود.

این منتقد ادامه داد: یکی دیگر از نکات شاخص آثار حوزه هنری این بود که علی رغم طرح مسائل اجتماعی و بیان دردها و معضلات، به دام بی‌انصافی و سیاه‌نمایی نیافتاد و افزون بر آن با حمایت از فیلمسازان مستعد فیلم اولی، زمینه خوبی برای ظهور استعدادهای جدید در سینما فراهم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: با رصد دیگر آثار حوزه هنری که در حال ساخت و طی کردن مراحل فنی هستند، می توان جهت‌گیری سینمایی حوزه را مثبت ارزیابی کرد و مطمئن بود که این فیلم ها از آثار قابل تأمل جشنواره سی و دوم فجر خواهند بود، زیرا از سازندگان آنها نه تنها تاکنون فیلم بد و یا ضعیفی ندیده‌ایم بلکه این افراد را در زمره متفکران و صاحب‌نظران سینمای ایران قلمداد می‌کنیم.