بانوی ساوجبلاغی به تیم ملی کاراته راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه و فاطمه چیذری دو کاراته کار شهرستان ساوجبلاغ در اسفند ماه 1391 در مسابقات انتخابی تیم ملی که در اراک برگزار شده بود به اردوی انتخابی تیم ملی راه یافتند.



فائزه چیذری در رده نوجوانان در اردوی تیم ملی با پنج برد عضو ثابت تیم ملی ایران شد و فاطمه چیذری در رده سنی امید پس از ماه مبارک رمضان به رقابتهای خود جهت ورود نهایی به تیم ملی مبارزه خواهد کرد.



تیم ملی کاراته آبان ماه به مسابقات جهانی اسپانیا اعزام می شود.



تیم منتخب تکواندو نوجوانان شهرستان ساوجبلاغ مشخص شد



مسابقات انتخابی تکواندو شهرستان ساوجبلاغ در رده سنی نوجوانان با مشخص شدن تیم منتخب شهرستان به پایان رسید.



این مسابقات با حضور نوجوانان تکواندو کار باشگاههای مختلف سطح شهرستان در سالن شهید جوینی شهر هشتگرد برگزار شد که پیس از انجام رقابتها نفرات اول هر وزن به تیم منتخب شهرستان راه یافتند.



برترین های این مسابقات محمد مهدی پزشک پور، محمد محبیان، صادق دهقانی، وحید جلالی، علیرضا راکعی، محمد حسین دادرس، تورج محمدی، مهدی مرادی، رضوان عابدین پور و محمدرضا افشار به رقابتهای انتخابی استان البرز اعزام خواهند شد.



مربیان تیم های حاضر در مسابقه ناصر پیرزاده – علی اصغر اکرمی - داود کمالی و عباس باباحاجی بودند.



اولین هفته مسابقات لیگ رمضان کاراته بانوان ساوجبلاغ برگزار شد



در ماه مبارک رمضان هیئت کاراته شهرستان در بخش بانوان مسابقات لیگ کاراته را با عنوان جام رمضان برگزار کرد.



در این لیگ تیم های فراز، برتر، تندیس، برلیان، امید و درفک حضور دارند که در باشگاه آواری اوج به رقابت می پردازند.