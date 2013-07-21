برگزاری کلاس های آموزش بازیگری تئاتر در پارسیان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارسیان از برگزاری کلاس های آموزش بازیگری تئاتر در محل مجتمع فرهنگی هنری کوثر این شهرستان خبر داد.

محمود اسدی با اشاره به اهمیت برگزاری مداوم کلاس های آموزشی گفت: هدف ما از برگزاری این گونه کلاس ها، شناسایی و جذب استعدادهای نوجوانان و جوانان در عرصه مقدس تئاتر است.

وی افزود: همان طور که مقام معظم رهبری می فرمایند "هنر را در جامعه تمام و کمال به کار ببرید" اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام تلاش و همت خود را در این خصوص به کار خواهد بست و برای شناسایی، رشد و إرتقای فرهنگ و هنر در سطح شهرستان برنامه های جدیدی را در دست اقدام دارد.

محمود اسدی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن دو جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ضامن آهو و هم چنین جشنواره استانی تئاتر هرمزگان برگزاری این کلاس ها برای آمادگی گروه های نمایشی شهرستان پارسیان می تواند کمک خوبی باشد.

کلاس آموزش بازیگری تئاتر در پارسیان به همت منطقه ویژه پارس جنوبی از 27 تیرماه در ترمی سه ماهه آغاز شده است.

برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرخمیر در سال 92

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرخمیر گفت: اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با حضور حجت الاسلام حسین جهانگیری، امام جمعه و حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان بندرخمیر برگزار شد.

کاظم قاسم زاده اظهار داشت: اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی بندرخمیر با موضوع ماه مبارک رمضان و مسائل قرآنی تشکیل شد.

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرخمیر در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان و شب های قدر اذعان داشت: بر همگان واجب است که برای هرچه بهتر استفاده کردن از این لحظات نورانی و فیض بردن از ماه بهار قرآن از ثانیه ثانیه رمضان بهره کافی را ببریم.

حجت الاسلام حسین جهانگیری تصریح کرد: همه اعضاء شورای فرهنگ عمومی وظیفه دارند که بر اصول هم دلی و هماهنگی با دیگر أعضاء پایبند باشند و ضمن اهمیت دادن به شرکت در این جلسات به دلیل زمان بر بودن برنامه های فرهنگی، آن ها را در اولویت قرار دهند.

در ادامه حسین امیرتیموری، فرماندار و نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی بندرخمیر خاطرنشان کرد: ما باید در راه خدمت کردن به قرآن تمام تلاش مان را به کار ببندیم و تمام ادارات شهرستان بندرخمیر برای پیشبرد اهداف قرآنی و مصوبات این جلسه آمادگی کامل را دارند.

در پایان کاظم قاسم زاده، دبیر این شورا ضمن ایراد سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام توان خود را در جهت هرچه پربارتر برگزار کردن این جلسات به کار خواهد بست.

در پایان دیگر أعضاء نیز نقطه نظرات خود را بیان کردند و سه مصوبه برنامه ریزی برای برگزاری جلسات تفسیر قرآن برای عموم مردم، برگزاری جلسات قرآن و تفسیر آن حداقل یک بار در هفته برای کارکنان ادارات شهرستان، برگزاری مسابقات بزرگ قرآنی و تجلیل از حافظان در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری جلسات قرائت قرآن ویژه ماه مبارک رمضان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان پارسیان گفت: مراسم قرائت قرآن ویژه ماه مبارک رمضان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در مساجد این شهرستان برگزار خواهد شد.

محمود اسدی با اشاره به برکات ماه رمضان در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: برکت یعنی این‌که انسان از عمر، مال، فرزندان و دارایی‌اش بهترین استفاده را ببرد و اسراف و تبذیر نکند اگر انسان‌ها این گونه زندگی کنند یعنی برکت خداوند شامل حال آن ها شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان پارسیان افزود: با توجه به نام گذاری ماه رمضان به نام بهار قرآن این اداره اقدام به برپایی جلسات قرائت قرآن در سطح مساجد پارسیان با همکاری کانون های فرهنگی هنری مساجد، مؤسسات قرآنی و هیأت های مذهبی کرده است.

بر اساس این گزارش، مراسم قرائت قرآن در طول ماه رمضان هر شب از ساعت 30/21 لغایت 23 در مساجد سطح شهر پارسیان برگزار می شود.