توجه به شعائر الهی و تعظیم آنها از نشانه های تقواست

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد مهدی اعلایی در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت استان با اشاره به جایگاه این دهه و فراملی بودن این مناسبت اظهار كرد: به دلیل مجاورت با بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، یقینا مسئولان در مشهد مقدس باید نگاه ویژه تری به برگزاری جشن های این دهه داشته باشند.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: حرم های مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه سلام الله علیها روزانه پذیرای هزاران ایرانی دلباخته به اهل بیت(ع) از اقصی نقاط ایران هستند و همه کسانی که می خواهند ایران و ایرانی را به درستی بشناسند به حرم های مطهر سر بزنند.

اعلايي بيان كرد: هر اقدامی که با اخلاص در مسیر برگزاری مناسب تر جشن های دهه کرامت صورت پذیرد نوعی رسالت و رفتار خادمانه به شمار می رود.

وی با تاکید بر لزوم استمرار فعالیت ها و اقدامات این شورا در طول سال افزود: این نگاه باید نشات گرفته از ابداع و ابتکار متولیان امر در استان باشد نه صرفا مشابه تجربیات سایر استان ها که تحقق این مهم ارتقای کمی و کیفی جشن های دهه کرامت را به دنبال خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی از دهه کرامت و روز میلاد حضرت رضا (ع) به عنوان تحویل سال، سالی با مجموعه اقدامات مرتبط با امام رضا(ع) یاد کرد و گفت: تمامی خدمات و اقدامات در این حوزه باید با رویکرد معرفت افزایی و توجه به سبک زندگی رضوی صورت پذیرد.

اعلایی ضمن تاکید بر تلاش در جهت حفظ مردمی بودن برنامه ها و جشن های دهه کرامت بيان کرد: استفاده از تمام ظرفیت های موجود در استان شامل جوانان، نخبگان، اندیشمندان، صاحبنظران و همچنین تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر عید رضوی ضروری ست.

وی به گستردگی، شمول و سهولت دسترسی به فضای سایبری اشاره و تصریح کرد: از آنجا که عموم مردم به ویژه نسل جوان برای کسب و تبادل اطلاعات از فضای مجازی استفاده می کنند، انتظار می رود تا از این فرصت در جهت تعمیق و گسترش فرهنگ رضوی در جامعه هدف برنامه ریزی شود.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: توجه به نقش آفرینی ایرانیان در تعظیم، تکریم و توجه به معارف اهل بیت (ع) به عنوان تنها پرچمداران حاکمیت فرهنگ تشیع از دیگر مواردی ست که باید در جشن های دهه کرامت مورد توجه قرار گیرد.

اعلايي افزود: در برنامه ریزی ها علاوه بر نگاه به جایگاه حاملان پیام الهی که انبیای عظام و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، توجه به مردم به عنوان پذیرندگان این آموزه های متعالی نیز ضروری است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که این باورهای آسمانی و عشق و ارادت مردم به اهل بیت(ع) در بین مردم جاری ست، توطئه های دشمنان و نظام استکبار برعلیه نظام جمهوری اسلامی کارساز نخواهد بود.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: در سایه تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت بتوان در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی به زائران و مجاوران تلاش مضاعف كرد.

در ادامه وحید موسویان، مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر پرهیز از هرگونه اقدام صرفا نمادین و سطحی در جشن های دهه کرامت اظهار كرد: تمام این اقدامات باید با استفاده از ظرفیت صاحبنظران به جریان سازی و گفتمان رضوی منجر شود.

مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی افزود: در برنامه ریزی ها باید علاوه بر مجاوران و زائران داخلی به نیازهای زائران خارجی نیز توجه شود.

در ابتدای این جلسه هر یک از روسای ستادهای ویژه گزارشی از اقدامات و برنامه های خود برای برگزاری جشن های دهه کرامت به جلسه ارایه کردند و مقرر شد فرمانداران نیز شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی این جشن ها را در شهرستان ها برگزار و نتایج آن را به دبیرخانه استان ارسال كنند.