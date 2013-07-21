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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۵

در پی ناکامی گروههای مسلح مطرح شد؛

اذعان نخست وزیر انگلیس به قدرتمند تر شدن بشار اسد

اذعان نخست وزیر انگلیس به قدرتمند تر شدن بشار اسد

نخست وزیر انگلیس به قدرتمند تر شدن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ماههای اخیر اقرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، با وجود افزایش فشارها برای لغو ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه، دیوید کامرون در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی تاکید کرد: بریتانیا مخالفان سوری را تجهیز تسلیحاتی نمی کند، اما گروه‌های میانه رو مخالف، شایسته دریافت این کمک هستند.

وی اذعان کرد: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ماههای اخیر قدرتمند شده است و هم اکنون در موضعی بسیار قوی قرار دارد، اما سوریه در مسیری نادرست گام برداشته است.

کامرون ضمن ابراز نگرانی از شکست تلاشهای مخالفان سوری برای برکناری اسد از قدرت، اوضاع این کشور را تاسف بار خواند و گفت: جنگ در سوریه به بن بست رسیده است، اما تلاشهای بین المللی برای پایان دادن به بحران در سوریه باید ادامه یابد.

کد مطلب 2101685

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