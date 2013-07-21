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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۶

برداشت رطب از نخلستانهای بستک آغاز شد

برداشت رطب از نخلستانهای بستک آغاز شد

بستک - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی بستک از آغار برداشت رطب از نخلستانهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مویدی بعد از ظهر یکشنبه از آغار برداشت رطب از نخلستانهای بستک خبر داد و بیان داشت: سطح زیر کشت نخیلات این شهرستان هزار و780 هکتار است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در سال جاری میزان  چهار هزار و760 تن خرما در بستک برداشت شود که هزار و500 تن آن به صورت خارک ورطب تولید می شود.

مدیر جهاد کشاورزی بستک خاصویی، خنیزی و برحی را از بهترین ارقام تولیدی این شهرستان نام برد.

وی زمان آغاز برداشت خرما را در بستک از اواخر تیر ماه و پایان برداشت آن را تا مهر ماه عنوان کرد و افزود: برداشت خرما به صورت رطب از ارقام دیر رس نظیر خصاب وهلالی در این شهرستان تا بهمن ماه نیز ادامه دارد.

کد مطلب 2101686

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