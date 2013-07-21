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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۸

نوع پرور تاکید کرد:

70 درصد مالیات اخذ شده در اردبیل با توافق مودیان بوده است

70 درصد مالیات اخذ شده در اردبیل با توافق مودیان بوده است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: بیش از 70 درصد پرداخت مالیات با توافق سازمان مالیاتی و مودیان انجام شده و در قالب تمکین به قانون اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول نوپرور عصر یکشنبه در بازدید از روند اخذ اظهارنامه های مالیاتی در اردبیل افزود: براین اساس 117 میلیارد و 500 میلیون تومان از در‌آمدهای استان در سال گذشته مربوط به منابع در‌آمدی مالیات بوده است.

وی با بیان اینکه این میزان 80 درصد کل درآمدهای استان در سال گذشته بوده است، تاکید کرد که در سال گذشته مجموع در‌آمد استان اردبیل رقم 147 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان همه منابع در‌آمدی مالیاتی در پروژه‌ها و طر‌ح‌های عمرانی و اجرایی صرف شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس مواد برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در‌آمد حاصل از مالیات در هر استان صرف پروژه‌های عمرانی، اجرایی و همچنین تامین هزینه‌های عمومی و جاری می‌شود که قطعا درآمد حاصل از این استان نیز در این زمینه صرف می شود.

نوع پرور همچنین ادامه داد: طی یک سال گذشته علاوه بر این میزان در‌آمد مالیاتی رقمی در حدود 150 میلیارد تومان را نیز به عنوان عوارض ارزش افزوده به 22 شهرداری و 560 دهیاری پرداخت کردیم تا بتوانند از آن استفاده کنند.

کد مطلب 2101692

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