خانه کودک «قاصدک» در گناوه گشایش یافت

شهردار بندر گناوه در آیین بازگشایی این مجموعه تفریحی ـ آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک افتتاح خانه کودک «قاصدک» اظهار داشت: خانه کودک «قاصدک» با هدف ایجاد محیطی تفریحی و آموزشی برای پرورش استعدادهای کودکان خردسال راه‌اندازی شده است.

رضا محمدی گفت: ارائه آموزش های سودمند به کودکان به ویژه در زمینه مسائل شهری مهمترین گام در زمینه ایجاد جامعه ای سالم و بانشاط است.

محمدی ادامه داد: شهرداری ها در تقویت بنیه فرهنگی شهروندان نقش به سزایی دارند و شهرداری بندر گناوه نیز در این زمینه کارهای خوبی انجام داده است.

وی اضافه کرد: قطعا حفظ و گسترش زیرساخت های عمرانی، ایجاد فضاهای سبز و امور تاسیساتی در جوامعی که شهروندان آن نسبت به مسائل شهری و اجرای قوانین حساس هستند کاری آسان تر بوده و هزینه های غیر ضروری را کاهش می دهد.

شهردار بندر گناوه در پایان گفت: امیدوارم این مجموعه با ارائه آموزش های لازم در خصوص رعایت نکات شهروندی بتواند شهرداری را در زمینه مسائل آموزشی و فرهنگی یاری برساند.

حمایت از ایجاد و تقویت چنین مجموعه‌هایی در دستور شورای جدید

عضو شورای منتخب شهر گناوه نیز در آیین افتتاح این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشحالیم که امروز با مشارکت بخش خصوصی شاهد راه اندازی محیطی مناسب برای رشد و تربیت بهتر فرزندانمان هستیم.

علی اکبر خرم آبادی گفت: حمایت از ایجاد و تقویت چنین مجموعه هایی قطعا در اولویت های کاری شورای آینده بندر گناوه خواهد بود.

لزوم توسعه مراکز و خانه‌های کودک در گناوه

مسئول خانه کودک «قاصدک» نیز در آیین افتتاح این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: راه اندازی چنین مراکزی از ضروریات شهرهای در حال توسعه برای حفظ آرامش کودکان است.

حسین زاده گفت: از آن جا که براساس بندهای قانونی خانه کودک زیر نظر شهرداری فعالیت می کند، امیدواریم با تداوم حمایت های معاونت فرهنگی شهرداری بتوانیم نسبت به بهبود فعالیت ها و امکانات این مجموعه برای خدمت رسانی بهتر به همشهریان عزیز اقدام کنیم.

در ادامه آیین افتتاح خانه کودک «قاصدک»، رضا زاده مسئول واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری گناوه به ارائه آموزش های لازم در خصوص رعایت نکات ایمنی به مربیان این مجموعه پرداخت.