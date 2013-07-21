اردبیل در زمینه گیاهان دارویی جزو پنج استان برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی مرکز رشد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل افزود: پتانسیل بالای استان اردبیل در کشاورزی و گیاهان دارویی این منطقه را به محور اصلی توسعه مبدل ساخته است

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و حراست از این موقعیت مطلوب بیان کرد: از مدت ها قبل جهاددانشگاهی اردبیل با همین هدف مقدمات تاسیس مرکز رشد گیاهان دارویی را فراهم کرده که راه اندازی مزرعه تحقیقاتی در مغان مهمترین گام محسوب می شود.

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان با اشاره به اخذ مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل از سوی وزارت بهداشت، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه استانی در این زمینه تاکید کرد.

وی با ارائه تعریفی از مرکز رشد تصریح کرد: اینگونه مراکز تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هايي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده‌اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي‌كند.

قاسمی تاکید کرد که یکی از راه های افزایش میزان تولید منطقه ای و جذب سرمایه تقویت و حمایت از مراکز رشد است که در جهت پویایی، بالندگی و رشد شرکت های کوچک موثر بوده و در اقتصاد دانایی محور از نقش انکار ناپذیری برخوردار می باشد.

وی با اشاره به خدمات مراکز رشد متذکر شد: تامين محل كار، ارائه خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع‌رساني، خدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه‌يابي و بازاريابي، آموزش‌هاي تخصصي ويژه و مشاوره و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاء واحدهاي فناوري از جمله مزایایی است که مراکز رشد در نظر می گیرند.

قاسمی بستر سازي جهت تجاری كردن دستاوردهاي تحقيقاتي را از مهمترین اهداف مرکز رشد برشمرد و ادامه داد: ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان، كمك به رونق اقتصاد، ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط، بسترسازي جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب جهت جذب دانش‌آموختگان دانشگاهي و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار از دیگر اهداف مهم این مرکز خواهد بود.

به گفته وی وجود اقلیم های مختلف در استان اردبیل و تنوع بیش از 350 گونه گیاه دارویی موقعیت منحصری است که باید از آن استفاده مطلوبی به عمل آید که همین امر وجود مرکز رشد را بیش از پیش ضروری می کند.