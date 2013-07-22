سالانه چهار میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی یکشنبه شب در مراسم افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف قزوین در جمع معاونان دادگستری و اعضاء شورای قضایی استان که در محل دادگستری برگزار شد اظهارداشت: با گذشت یک دهه از فعالیت شوراهای حل اختلاف خدمات قابل توجهی توسط این نهاد به مردم ارائه شده و در چهار سال اخیر روبه تکامل حرکت کرده است.



وی افزود: این که برخی می گویند آراء شورا ضعیف است و اشکال دارد منصفانه نیست و نگاهی به روند کارهای انجام شده و نوع رسیدگی به پرونده ها بیانگر خدمت ارزشمند این شوراهاست.



رسیدگی به چهارمیلیون پرونده



حجت الاسلام احمدی میانجی تصریح کرد: سالانه حدود سه میلیون و 950 هزار فقره پرونده وارد شوراها می شود و به همین میزان هم رسیدگی و مختومه می شود که این حجم کار ارزشمند و قابل تامل است.

وی میزان صلح و سازش در پرونده ها را حدود 33 درصد اعلام کرد.



معاون قوه قضائیه بیان کرد: در سال گذشته 180 هزار مورد اعتراض به آراء صادره در شوراها صورت گرفت که تنها 25 هزار پرونده نقض شد که بیانگر رسیدگی خوب و ثبات رای این نهاد حقوقی است.



این مسئول بیان کرد: در حال حاضر جایگاه شوراهای اسلامی در کشور بخوبی جا افتاده و در چهار سال اخیر شاهد روند تکاملی آن نیز هستیم.



تقدیر از شوراهای نمونه



وی از برگزاری همایش تجلیل از شوراهای برتر در کشور خبرداد و اظهارداشت: در آبان ماه امسال با برگزاری همایش ملی از شوراهای فعال و نمونه کشور در تهران تجلیل خواهیم کرد.



اعضاء شوراهای حل اختلاف بیمه می شوند



این مسئول همچنین در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر از بیمه شدن اعضاء شوراهای حل اختلاف کشور خبرداد و تصریح کرد: با تصویب مجلس شورای اسلامی و لحاظ اعتبار آن در بودجه سال 92 خوشبختانه بیمه اعضاء شورا نهایی شده و از مهرماه امسال اجرایی می شود.



احمدی میانجی بیان کرد: در مسائل مالی هم شورا پیشرفت های خوبی داشته و در سال قبل علیرغم همه تنگناها در حالی که اکثر دستگاهها توانستند 85 درصد بودجه را برداشت کنند شوراها 100 درصد آن را دریافت کردند که از شورای راهبردی ریاست جمهوری تشکر می شود.



پاداش شوراها اضافه می شود



معاون قوه قضائیه همچنین گفت: پاداش اعضاء شوراهای حل اختلاف که در سال گذشته در دو نوبت تا 45 درصد افزایش یافت در سال جاری نیز افزایش می یابد.



احمدی میانجی یادآورشد: با راه اندازی شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف بدنبال احقاق حقوق مردم هستیم زیرا گاهی شاهد تضییع حقوق مردم در برابر دستگاههای اجرایی هستیم که این شوراها در مسیر جلب رضایت عمومی گام برمی دارند.



فعالیت 8000 شعبه شورای حل اختلاف در کشور



این قاضی همچنین بیان کرد: در حال حاضر حدود هشت هزار شعبه شورای حل اختلاف در کشور فعالیت می کند که بیش از سه هزار و 500 شعبه روستایی و بقیه شهری است و بیش از40 هزار نفر نیز در این نهاد مشغول خدمت به مردم هستند.



وی کیفی سازی فعالیتها، ارتقاء سطح سیستم مدیریت پرونده را مهمترین اولویت شوراهای حل اختلاف در سال جاری عنوان کرد.