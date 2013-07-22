بیمه 2600 هکتار از اراضی ماهنشان در سه ماه نخست سال جاری

علی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم فرهنگسازی و آگاه سازی مرتع داران از مفهوم بیمه تاکید کرد و افزود: 12 مورد تمدید پروانه چرا، تبدیل 28 هکتار از اراضی به دیمزارهای کم بازده و نیز مدیریت چرای دام در 30 هزار هکتار اجرا شده است.



وی از نظارت 200 هکتاری محصولات فرعی، ساخت آبشخوار 9 دستگاه در این شهرستان خبر داد و درباره اقدامات بخش حفاظت و حقوقی اظهار داشت: اخذ 14 فقره خسارت ماده 55 و 44 به مبلغ بیش از 59 میلیون تومان و پیگیری 27 مورد پرونده های مطروحه صورت گرفته است.



رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ماهنشان گفت: دو فقره تخلف از ماده 44 و 18 فقره تخلف از ماده 55 به مساحت 215 هکتار در سه ماه نخست سال صورت گرفته است.



داداشی از آتش سوزی7 هکتار در مراتع این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: 9 فقره خلع ید در سطح 209 هکتاری شهرستان صورت گرفته است.



وی ساخت دیوار حفاظتی روستای خیرآباد با حجم 940 متر مکعب با اعتبار 70 میلیون تومان را اقدامات بخش آبخیزداری اعلام کرد.