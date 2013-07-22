زنجانی ها با 88 ورزشکار در المپیاد دختران پیام نور حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور استان زنجان با 88 ورزشکار در ۹ رشته ورزشی در ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاه پیام نور کشور به عنوان میزبان مسابقات رقابت می‌کنند.



این مسابقات که در 12 رشته ورزشی برگزار می‌شود دانشجویان پیام نور زنجان در رشته‌های والیبال، تنیس روی میز، بدمینتون، دو و میدانی، شنا، شطرنج، تیر اندازی، تکواندو و کاراته نماینده دارند

استان زنجان به عنوان میزبان ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاه پیام نور کشور پس از استان های تهران با 122 ورزشکار در 12 رشته و با تیم کامل و استان گیلان با 92 ورزشکار در 9 رشته، بیشترین تعداد ورزشکار، مربی و سرپرست را در این المپیاد دارد.



ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر پیام نور کشور از 24 تا 30 مرداد ماه در 12 رشته ورزشی و با حضور 27 استان به میزبانی زنجان برگزار می‌شود.

مشكل آبرساني به 9 منطقه ابهر مرتفع شد

مدير امور آبفاي ابهر گفت : با لوله گذاري و توسعه شبكه خيابانها و كوچه هاي سطح شهر مشكل آبرساني و تامين آب شرب به 200 خانوار ساكن در 9 منطقه شهر ابهر برطرف شد .



رستمخاني افزود: توسعه شبكه در اين مناطق با مشاركت متقاضيان و از محل اعتبارات داخلي امور انجام شده است .



وی اظهار داشت: ميدان خليج فارس – و خيابان لوله گاز شناط و خيابان و خيابانهاي واقع در منطقه حسين آباد كوچه نهضت كه از مناطق محروم شهر ابهر بوده و بدليل توسعه و احداث خيابانهاي جديد مشكل تامين آب شرب در اين مناطق داشتيم كه با لوله گذاري انجام شده مشكل مناطق فوق برطرف گرديد .



مدیر امور آبفای ابهر ، متذكر شد كه لوله هاي استفاده شده براي عمليات با قطر 110 بود كه در مجموع 2120 لوله گذاري انجام شده است .



رستمخانی گفت: این شرکت در راستای خدمت رسانی به مردم تمام تلاش مضاعف خود را در دستور کاری خود قرار داده است.