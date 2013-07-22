روزه داری به کاهش چربی و قند خون کمک مي كند

علی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: مطالعات نشان داده است که روزه داری میتواند با کم کردن عوامل خطر به پیشگیری از بیماری های قلبی کمک کند در واقع روزه داری صحیح همراه با یک رژیم غذایی سالم میتواند به کاهش چربی وقند خون کمک کند که طبعا کنترل این عمل نقش موثری در کاهش بیماری های قلبی وعروقی همراه دارد.

متخصص بیماریهای قلب و عروق کاشمر گفت: در تحقیقاتی که بر روی 230 نفر روزه دار صورت گرفته است نشان داده شده که روزه داری منظم خطر بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش میدهد.

اسکندری بيان كرد: در واقع به هنگام روزه داری بدن کلسترول بیشتری آزاد میکند و اجازه میدهد کلسترول به جای گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده گردد، به این ترتیب تعداد سلول های چربی کاهش می یابد در واقع این جنبه مهم است که چرا روزه منجر به کاهش چربی و کاهش احتمال پیشرفت مقاومت انسولین یا دیابت میشود.

وی افزود: افرادی که روزه میگیرند 58 درصد کمتر نسبت به افرادی که روزه نمیگیرند در معرض خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی قرار دارند.

متخصص بیماریهای قلب و عروق کاشمر تصریح کرد: بیماران قلبی و بیماران مبتلا به پرفشاری خون یا به اصطلاح بیماران فشار خونی قبل از روزه گرفتن حتما با پزشک قلب و عروق مشورت كنند.

اسكندري گفت: بیماران مبتلا به فشار خون خفیف تا متوسط با تغییر رژیم دارویی زیر نظر پزشک مجاز به گرفتن روزه هستند این گروه از بیماران در طی ماه رمضان استفاده از دیورتیک ها به علت ایجاد کم آبی بدن را قطع كنند و در عوض از داروهایی با نیمه عمر طولانی یا مصرف با حداکثر دو بار در شبانه روز استفاده كنند.

وی گفت: آن دسته از بیماران مبتلا به فشار خون بسیار بالا که کنترل فشارشان مستلزم مصرف همزمان چند دارو است از گرفتن روزه معاف هستند، همچنین در گروهی از بیمارانی که علاوه بر فشار خون بالا از بیماری همزمان دیابت با قندهای کنترل نشده بالا رنج میبرند از گرفتن روزه منع شده اند.

متخصص بیماریهای قلب و عروق کاشمر افزود: بیماران قلبی که تنگی عروق قلب یا کرونر در آنها اثبات شده است اما هنوز اقدام خاصی بجز درمان طبی شامل آنژیوپلاستی(باز کردن رگ به کمک فنر یا استنت ) یا عمل جراحی قلب باز جهت آنها صورت نگرفته است از گرفتن روزه معاف هستند، اما گروهی که تحت عمل جراحی قلب یا آنژیو پلاستی قرار گرفته اند و طبق نظر پزشک در حال حاضر در وضعیت قابل قبولی یا اصطلاح استیبل (Stable) هستند با مصرف منظم دارو قادر به انجام روزه گرفتن هستند.

اسکندری در خصوص افراد مبتلا به نارسایی قلب افزود: این افراد میتوانند تحت نظر پزشک خود روزه بگیرند اما گروه مبتلا به نارسایی متوسط تا شدید که مستلزم مصرف همزمان چند گروه دارویی هستند به علت اینکه اختلال الکترولیتی در طی کم آبی بدن وجود دارد از گرفتن روزه منع میشوند.

وی بيان کرد: بیماران مبتلا به بیماریهای دریچه ای قلب که تحت درمان وارنارین جهت جلوگیری از لخته بر روی دریچه هستند به علت افزایش احتمال تشکیل لخته در طی کم آبی بدن از گرفتن روزه معاف هستند.

متخصص بیماریهای قلب و عروق کاشمر گفت: بیماران مبتلا به اختلالات ترومبوآمبولی وریدی که تحت درمان با وارنالین هستند از گرفتن روزه معاف هستند.