کارت ملی هوشمند در 54 ایستگاه در استان زنجان صادر می شود

موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه صدور کارت ملی هوشمند در استان نیاز به سه سال زمان نیاز دارد افزود: هم اكنون صدور اين كارت های هوشمند در استان قم به صورت آزمايشی آغاز شده و اقدامات لازم در ساير استانهای كشور به محض ابلاغ دستورالعمل آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: این كارت در زمان انتخابات برای عوامل برگزاری انتخابات در استان صادر شد.

مديركل سازمان ثبت احوال استان زنجان، اجرای این طرح نیازمند هفت ميليارد ريال اعتباراست.

متوسلین گفت: كارت های ملی هوشمند جايگزين تمام كارت هایی خواهند بود كه هم اكنون به مردم ارائه شده است.

وی تاکید کرد: ارائه خدمات بانكی، بيمه ای، هويتی و ثبتی با برخورداری از اين كارت هوشمند ملی به آسانی صورت می گيرد.

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان زنجان گفت: کارت هوشمند ملی ضریب خطا را پایین می آورد و امکان سوء استفاده را از بین می رود.

متوسلین یادآورشد: صدور این کارت هوشمند افزایش امنیت را به دنبال دارد و همچنین بهترین مورد برای هویت افراد است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح برای یک میلیون نفر کارت ملی هوشمند در استان صادر خواهد شد.