سلمان قاضی عسگر درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات هیئت قایقرانی و نبود مکان مناسب برای تمرینات ورزشکاران در اصفهان اظهار داشت: علی رغم اینکه در چند ماه گذشته رودخانه زاینده رود جریان داشت ولی نتوانستیم از آن برای برنامه‌های هیئت استفاده کنیم چراکه آب بند‌های سرتاسر رودخانه باز شده و جریان آب به قدری زیاد بود که مناسب تمرینات قایقرانان اصفهانی نبود و به همین منظور اکثر ورزشکاران در اردو شهرستان‌های مختلف به تمرینات خود ادامه می‌دادند.

مشکلات زاینده‌رود باعث بازماندن ما از برنامه‌ها شد

وی با بیان اینکه بیشتر تمرکز هیئت قایقرانی روی تجهیز شهرستان‌هایی است که شرایط لازم برای تمرینات قایقرانان را دارند، افزود: مشکلات زاینده رود و نبود امکانات در استان اصفهان باعث نشده هیئت قایقرانی از برنامه‌های خود باز ماند و به همین منظور به تجهیز شهرستان‌های مختلف همچون نجف آباد برای آماده سازی ورزشکاران پرداخته ایم.

رئیس هیئت قایقرانی استان اصفهان تهیه قایق، پارو و امکانات تبلیغاتی را از جمله امکانات فراهم شده باری شهرستان نجف آباد دانست و ادامه داد: علاوه بر نجف آباد شهرستان‌های دیگر همچون مبارکه در دستور کار هیئت قایقرانی قرار دارند که امیدواریم با فراهم شدن امکانات لازم این شهرستان نیز شرایط لازم برای آموزش و تمرینات قایقرانان اصفهانی را پیدا کند.

افراد مستعد قایقرانی شناسایی می‌شوند

وی فصل تابستان را بهترین زمان برای استعدادیابی دانست و گفت: تاکنون با اجرای برنامه‌های مختلف استعدادیابی، توانسته ایم 100 نفر مستعد واجد شرایط از بین بانوان انتخاب کنیم که از بین این صد نفر 40 نفر در اولویت قرار گرفته اند، همچنین در گروه آقایان نیز 30 نفر از افراد مستعد شناسایی شده‌اند.

قاضی عسگر برگزای کلاس‌های آموزشی و تبلیغات در سطح شهر را از جمله برنامه‌های استعدادیابی هیئت قایقرانی استان اصفهان خواند و بیان داشت: افرادی که واجد شرایط و استیل بدنی مورد نیاز رشته قایقرانی هستند انتخاب شده و با حضور در تمرینات و کلاس‌های آموزشی زیر نظر مربیان با تجربه برای مسابقات بین المللی آماده می‌شوند.

مخارج هیئت با درآمد آن متناسب نیست

وی به اختصاص استخر ساحل و درآمد‌های آن به عنوان تامین بودجه هیئت قایقرانی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: اختصاص اماکن ورزشی به هیئت‌ها روش خوبی برای تامین بودجه مورد نیاز آنها است و به همین منظور استخر ساحل با اجاره ماهیانه 80 میلیون تومان در اختیار هیئت قایقرانی قرار گرفته است که این استخر به طور تقریبی ماهانه 10 میلیون تومان جدا بر هزینه‌‌ها، درآمد خالص داشته که مقدار چندان قابل قبولی برای مخارج هیئت نیست.

تمرکززدایی راه‌حل مشکلات ماست

رئیس هیئت قایقرانی استان اصفهان اضافه کرد: بهترین را‌هکار برای حل مشکلات هیئت قایقرانی تمرکززدایی و استفاده از امکانات آبی دیگر شهرستان‌ها همچون گلپایگان، چادگان و سمیرم است که اگر بودجه کافی در اختیار این هیئت قرار گیرد می‌توانیم از این اماکانات نهایت بهره برداری را داشته باشیم.