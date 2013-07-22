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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

محجوب بعد از کسب عنوان قهرمانی در مسکو:

باید برای قهرمانی جهان آماده شوم/ جواب دلالان را ندادم

باید برای قهرمانی جهان آماده شوم/ جواب دلالان را ندادم

قهرمان رقابتهای جایزه بزرگ تکواندو مسکو گفت: در فاصله یک ماه تا رقابتهای قهرمانی جهان این مدال می تواند کمک شایانی برای موفقیت در برزیل باشد.

جواد محجوب که یکشنبه شب در جریان رقابتهای گراند اسلم مسکو موفق شد با شکست همه رقبا در وزن 100- کیلوگرم صاحب مدال طلا شود با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تورنمنت مسکو با حضور برخی از بهترین های جودو جهان در سطح فنی بالایی برگزار شد. امتیاز بالا در رنکینگ و پرداخت جوایز دلاری پای خیلی از جودوکاران برتر جهان را به این مسابقات باز کرده بود.

وی در مورد مسابقات خود گفت: دور اول استراحت داشتم ولی از دور دوم به بعد با بهترین‌های جهان مبارزه کردم. نمایندگان اوکراین، روسیه، آلمان و ازبکستان همه جایگاه بالایی در رنگینگ دارند و همین آلمانی برنز المپیک را در کارنامه داشت و خدا را شکر با آمادگی بدنی خوبی که داشتم موفق به کسب مدال طلا شدم.

محجوب به حضور دلالان در سالن مسابقات اشاره کرد و گفت: برخی از این نفرات پیشنهاد پرداخت دستمزدهای میلیون دلاری را دادند تا برای کشورهای عربی یا اروپایی مبارزه کنم که اصلا" به آنها جواب ندادم. عشق من ایران است و می خواهم زیر پرچم زیبا و مقدس ایران اسلامی افتخار کسب کنم.

این عضو تیم ملی به مسابقات جهانی هم اشاره کرد و گفت: کار من در برزیل خیلی سخت است، اینجا همه کارشناسان و مربیان مسابقات من را تحلیل کرده و بدون شک باید در فاصله یک ماه تا مسابقات جهانی سخت تمرین کنم و با آمادگی بالا به دیدار رقبای خود بروم.

وی همچنین به نتایج سایر اعضای تیم ملی هم اشاره کرد و گفت: در این مسابقات خیلی از قهرمانان جهان و المپیک باختند و به مدال نرسیدند از جمله ماکسیم قزاقستانی در وزن من،  جودوکاران ما هم خوب کار کردند و باید بیشتر تلاش کرده و با رفع نقاط ضعف خود در مسابقات آتی شرکت کنیم.

یکشنبه شب در مسابقات گراند اسلم جودو مسکو جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد.

کد مطلب 2101742

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