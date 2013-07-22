باید برای قهرمانی جهان آماده شوم/ جواب دلالان را ندادم

جواد محجوب که یکشنبه شب در جریان رقابتهای گراند اسلم مسکو موفق شد با شکست همه رقبا در وزن 100- کیلوگرم صاحب مدال طلا شود با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تورنمنت مسکو با حضور برخی از بهترین های جودو جهان در سطح فنی بالایی برگزار شد. امتیاز بالا در رنکینگ و پرداخت جوایز دلاری پای خیلی از جودوکاران برتر جهان را به این مسابقات باز کرده بود.

وی در مورد مسابقات خود گفت: دور اول استراحت داشتم ولی از دور دوم به بعد با بهترین‌های جهان مبارزه کردم. نمایندگان اوکراین، روسیه، آلمان و ازبکستان همه جایگاه بالایی در رنگینگ دارند و همین آلمانی برنز المپیک را در کارنامه داشت و خدا را شکر با آمادگی بدنی خوبی که داشتم موفق به کسب مدال طلا شدم.

محجوب به حضور دلالان در سالن مسابقات اشاره کرد و گفت: برخی از این نفرات پیشنهاد پرداخت دستمزدهای میلیون دلاری را دادند تا برای کشورهای عربی یا اروپایی مبارزه کنم که اصلا" به آنها جواب ندادم. عشق من ایران است و می خواهم زیر پرچم زیبا و مقدس ایران اسلامی افتخار کسب کنم.

این عضو تیم ملی به مسابقات جهانی هم اشاره کرد و گفت: کار من در برزیل خیلی سخت است، اینجا همه کارشناسان و مربیان مسابقات من را تحلیل کرده و بدون شک باید در فاصله یک ماه تا مسابقات جهانی سخت تمرین کنم و با آمادگی بالا به دیدار رقبای خود بروم.

وی همچنین به نتایج سایر اعضای تیم ملی هم اشاره کرد و گفت: در این مسابقات خیلی از قهرمانان جهان و المپیک باختند و به مدال نرسیدند از جمله ماکسیم قزاقستانی در وزن من، جودوکاران ما هم خوب کار کردند و باید بیشتر تلاش کرده و با رفع نقاط ضعف خود در مسابقات آتی شرکت کنیم.

یکشنبه شب در مسابقات گراند اسلم جودو مسکو جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد.