تشریح آخرین روند پرداخت یارانه دارویی/ زمان واریز پول به حساب بیمه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شمس علی رضازاده شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری از شبکه دو سیما، به روند پرداخت یارانه دارویی اشاره کرد و افزود: یارانه دارو در 2 بخش انجام می شود که بخش نخست آن به صورت نقدی است که به حساب بیمار واریز می شود.

وی با اعلام اینکه صورت حساب یارانه دارویی که به بیماران تعلق می گیرد، استخراج شده است، گفت: در حال تکمیل شماره حساب بیماران هستیم و مبلغ مورد نیاز برای واریز به حساب بیماران نیز مشخص شده است که به محض تکمیل اطلاعات بیماران، این مبلغ به حساب آنان واریز می شود.

معاون داروی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: پیش بینی می کنیم ظرف یک هفته تا 10 روز آینده مبلغ یارانه دارویی به حساب بیماران واریز شود.

رضازاده در ادامه به بخش دوم پرداخت یارانه دارویی اشاره کرد و افزود: پرداخت یارانه دارو به بیمه ها، از سرگردانی بیماران جلوگیری کرده و باعث خواهد شد تا بیمار دغدغه تامین هزینه دارو را نداشته باشد.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته سازمان غذا و دارو با سازمانهای بیمه گر برای واریز بخش دوم یارانه دارویی به حساب بیمه ها، اظهارداشت: قرار شده بیمه ها به ورت مستقل و بر اساس نرخ سازمان غذا و دارو نسبت به پوشش بیمه ای داروها اقدام کنند.

رضازاده با اعلام اینکه این موافقتنامه ظرف امروز و فردا به امضای وزرای بهداشت و تعاون می رسد، افزود: با پرداخت یارانه دارویی به حساب بیمه ها، دیگر بیماران خاص و صعب العلاج نگران تامین هزینه سنگین تهیه دارو نخواهند بود.

معاون داروی سازمان غذا و دارو گفت: پیش بینی می کنیم از اول مرداد ماه، این توافقنامه اجرایی شود و یارانه مورد نظر به حساب بیمه ها واریز شود.